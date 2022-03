Război în Ucraina continuă și după 11 zile de la invazia Rusiei. Cu toate acestea, țara condusă de Vladimir Putin începe „să realizeze costul real al războiului”. Acest lucru a fost dezvăluit de un consilier apropiat al președintelui ucrainean. El a arătat că din acest punct negocierile pot fi „constructive”. În paralel, sâmbătă noapte Volodimir Zelenski a avut o nouă discuție telefonică cu Joe Biden, căruia i-a cerut mai mult ajutor financiar pentru a rezista invaziei Rusiei.

La Mariupol situația e critică iar primarul orașului a făcut un apel către americani şi europeni să ajute la salvarea acestei zone. Situaţia este „foarte dificilă” la Mariupol, supusă „unei blocade umanitare” şi bombardamentelor intense, a spus primarul acestui port strategic din sud-estul ţării asediate de forţele ruse, relatează Le Figaro.

„Trăim fără electricitate de cinci zile, nu avem încălzire sau reţea mobilă”, a spus primarul, Vadim Boicenko, într-un interviu difuzat sâmbătă seară pe YouTube.

„Oraşul Mariupol nu mai există”, a spus el: „Îi rog pe partenerii noştri americani şi europeni: ajutaţi-ne, salvaţi Mariupol!”.

Cu toate acestea, Ucraina încă rezistă. Ambasada Kievului în SUA a anunțat că aproximativ 3.000 de americani s-au oferit voluntari să lupte în Ucraina, a declarat un reprezentant al ambasadei ucrainene la Washington pentru Voice of America, potrivit BBC.

Între Zelenski și Biden a existat și o convorbire telefonică. Preşedintele ucrainean a anunţat duminică la primele ore că a vorbit din nou la telefon cu omologul său american, căruia i-a solicitat sprijin financiar american pentru Ucraina.

„În cadrul unui dialog permanent, am avut o nouă conversaţie cu @POTUS (preşedintele Statelor Unite). Ordinea de zi a inclus probleme de securitate, sprijinul financiar pentru Ucraina şi continuarea sancţiunilor împotriva Rusiei”, a scris Volodimir Zelenski pe Twitter.

