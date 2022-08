În urma ședinței de la Bacău, fostul lider PSD, Liviu Dragnea, a venit cu un mesaj pe grupul intern al partidului unde a explicat de ce a luat această decizie. Totodată, acesta l-a atacat pe Codrin Ștefănescu spunând că acesta nu mai are un interes față de partid și este ghidonat de niște oameni de afaceri, informează Cotidianul.

„Din păcate s-a ajuns unde i-am zis de câteva luni că se va ajunge şi anume, că el va fi influențat şi implicit partidul controlat, de caţiva oameni cu bani, care n-au nicio legătura cu suveranitatea şi patriotismul. Personaje care au venit lângă Codrin cu un singur scop: cum- necum APP să ia 5% la alegeri şi ei să înceapă să negocieze voturile din Parlament pentru avantaje de bussines.”

„Îl rog pentru ultima oara pe Codrin să se rupă de aceste personaje din jurul lui care-l vor distruge până la urma şi ca sănătate şi ca om politic, să reluam acţiunea politică din punctul de dinaintea apariţiei acestor indivizi şi să încercam să reconstruim sănătos şi sincer alternativa politică care ar putea salva ţara. Dacă nu accepta înseamnă că ori nu mai poate percepe realitatea falsă în care este înfăşurat, ori nu se mai poate rupe de ei.”, declarat Liviu Dragnea.

Liviu Dragnea a încheiat mesajul afirmând că el va merge înainte şi va continua să promoveze ideile şi principiile în care crede şi pentru care a plătit cu libertatea.

Codrin Ștefănescu a venit cu o replică la mesajul lui Dragnea

„I-am iertat lui Liviu, în lungă perioada a relațiilor noastre, absolut tot: faptul că luptăm împotriva abuzurilor unui sistem opresiv( alături de Olguța, Șerban Nicilae, Pleșoianu), în timp ce el lua masă cu Kovesi, Maior și Coldea! L-am iertat în momentul alegerii lui că președinte PSD, susținut imens de mine, în momentul în care era stabilit de SRI să fie președinte Zgonea. Și l-am iertat că secretar general l-a numit pe Neacșu, nu pe mine, Neacșu care s-a demonstrat a fi șeful puciului de mai târziu.

L-am iertat când mi-a boicotat botezul copilului meu, pe motive neînțelese, dar probabil ptr faptul că l-am ales pe Adrian Năstase nas. L-am iertat pentru toate cele pe care mi le-a făcut, iar la puciul împotriva lui organizat de frații lui, i-am fost alături, public, direct, curajos, până am învins.”, a declarat Ștefănescu.

Acesta a mai spus că el nu a greșit cu nimic nimănui: Poate că am greșit în decizia mea privind unii oameni. APP este tot ce mi-am dorit în anii în care am luptat împotriva unui sistem toxic, împotriva abuzurilor, împotriva fricii! APP este o stare de spirit comună! La care au aderat medici, profesori, muncitori, antrprenori, etc și etc. APP este vocea deznadejdei a milioane de români călcați în picioare de o coaliție mizerabilă! APP suntem noi toți!

„Am creat acest partid cu durere, emoție, speranța. Dar sunt profund dezamăgit de ceea ce s-a petrecut, de reacțiile a 4 dintre voi, de modul total greșit în care am fost călcat în picioare pe nedrept, nejustificat și ilogic. Sunt Codrin Ștefănescu care nu va candida nici la Senat, nici la Camera, nu va intră la guvern că ministru, că întotdeauna! Asta o să o faceți voi! Și veți ajunge acolo pe muncă voastră, a mea, a celor implicați la centru, fără că eu să beneficiez de asta.”, a precizat Codrin Ștefănescu.