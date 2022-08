„Știrea nu e că s-a retras Liviu Dragnea”

„Ca sa fiu foarte sincer , tot pe 7 februarie ( si tot la Viena ) am aflat CINE de ce ( si cum ) a #distrus Romania in 2018. La #ordinul cuiva din #statul_paralel „cineva” a deturnat o .. decizie.

Pentru #pretul_corect , un apropiat al lui #Liviu_Dragnea a fost convins sa il determine pe acesta sa NU o nominalizeze Prim Ministru pe #Carmen_Dan . Se stie cine e acel cineva . Dancila a aflat ca va conduce Guvernul cu 15 minute inainte sa inceapa CEX – ul din K 10 . #Liviu_Dragnea , mint cu ceva ? Eu INDRAZNESC sa ( mai ) CRED ca a venit #momentul sa spui ceea ce stii! Nu trebuie sa ” dai din casa ” … altii sunt expertii in asa ceva . Din ce aflu ..

Am trei prieteni dragi carora le-am spus ce va urma. Sunt sigur ca citesc aceste rinduri. Desi sunt departe stiu .. absolut TOT ce s-a intimplat la Bacau. Pe 18 August ! Stirea nu e ca s-a retras #Liviu_Dragnea. Deloc. Stirea este ca generalul Gabriel Oprea ARE ( in sfirsit ) un ( alt ) PARTID !

De fapt , tot el l-a creat . Prin „interpusi „. La Tel Aviv se stia asta inca de acum 1 an si jumatate. Gresesc , #Liviu_Dragnea? Oricum .. NU esti SINGUR pe drum .. Stii bine asta .. Se „joaca”. #pina_la_capat

In rest, mult succes in #noul_UNPR celor care au cazut in #capcana. Si ca sa nu uit… Credeati ca munciti pentru Dragnea ? Gresit ! Ati muncit ( de la inceput ) pentru Gabriel Oprea De ce ? Ca asa a fost #scenariul .. Pe care #Liviu_Dragnea l-a stiut ( a fost informat , corespunzator ) dar n-a vrut sa il creada. Acum , sunt ferm convins ca imi da dreptate . Mai vorbim … Dai o bere , Liviu ! Si promit sa invat sa pescuiesc . Mai ales in #ape_tulburi”, a scris George Harabagiu.

APP nu va mai folosi numele și imaginea lui Liviu Dragnea

Menționăm că, Alianța Pentru Patrie nu va mai folosi numele și imaginea lui Liviu Dragnea, anunță, miercuri, formațiunea politică: „APP a luat act de solicitarea domnului Liviu Dragnea prin care a cerut să nu i se mai asocieze imaginea și numele său în comunicatele și acțiunile partidului”.

„Biroul Permanent Național al Alianței Pentru Patrie a luat act de solicitarea domnului Liviu Dragnea, în cadrul C.E.X. desfășurat la Bacău în data de 18.08.2022, unde a participat ca invitat, prin care a cerut să nu i se mai asocieze imaginea și numele său în comunicatele și acțiunile partidului. Biroul Permanent Național al Alianței Pentru Patrie înțelege că motivarea solicitărilor sale vin în urma situațiilor juridice actuale cu care se confruntă, a hotărârilor judecătorești definitive prin care are interdicția de a fi membru al vreunui partid și de a se implica în politică”, potrivit unui comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, Alianța Pentru Patrie nu dorește ca în această perioadă în care Liviu Dragnea are restricțiile impuse de lege „să vulnerabilizeze drepturile și libertățile cetățenești ale acestuia”.

„În concluzie, Alianța Pentru Patrie așteaptă ca Liviu Dragnea să își rezolve problemele juridice, să se hotărască ulterior dacă dorește să mai facă politică și eventual să devină Membru APP. Ținând cont de aspectele enumerate mai sus Alianța Pentru Patrie nu va mai folosi din acest moment numele și imaginea domnului Liviu Dragnea”, se mai menționează în comunicat.