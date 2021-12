Codrin Ștefănescu, mesaj tranșant după despărțirea momentului: Trebuie să vă obișnuiți cu atacurile mizerabile

În ultima perioadă au apărut zvonuri în spațiul publică care spun că Irina Tănase l-ar fi înșelat pe Liviu Dragnea în perioada în care acesta a fost în închisoare. Mai mult decât atât, fostul lider al Partidului Social Democrat (PSD) a plecat de acasă în urma acestui scandal.

În acest context, Codrin Ștefănesc a reacționat imediat și a declarat că pe baza acestui subiect există multe știri false.

„Suntem aici! Impreunā pentru România, impreunā in #AliantaPentruPatrie! Iar voi, membrii și simpatizanții APP, trebuie sā vā obișnuiți cu atacurile mizerabile cărora vom fi supuși! Suntem un real pericol pentru sistem, un real pericol pentru trādātori! Iar ei sunt disperați și morți de fricā pentru ceea ce urmeazā! Rugāmintea noastrā este urmātoarea: mergeți înainte cu curaj! Nu luați in seamā mizeriile, știrile false, bârfele și prostiile lor! Știm exact ce sā răspundem și cum sā gestionām fiecare bātālie! Adversarii noștri sunt slabi, speriați și lipsiți de imaginație! Iar noi, tot mai hotărâți pe zi ce trece! Iar Dumnezeu ține cu cei curajoși, hotărâți și patrioți!”, scrie Codrin Ștefănescu.

Codrin Ștefănescu, acuzat de despărțirea dintre cei doi

Scandalul despărțirii fostului președinte al PSD, Liviu Dragnea, de iubita sa Irina Tănase, încă nu s-a încheiat. Codrin Ștefănescu, este acuzat că s-ar afla în spatele despărțirii neașteptate dintre cei doi. Cu toate acestea, el neagă orice implicare în subiect.

„Povestea asta e departe de a fi ciudată. E o poveste cusută cu ață fosforescentă, nu albă, cum se spune pe la noi. Amândoi, și Liviu, și Irina, sunt prietenii mei. Și am spus și o mai spun încă o dată, nu mă amestec în viața lor privată sub nicio formă! În viața personală a nimănui nu am ce căuta! În rest, mă doare fix în cot că cineva, oricine ar fi el, mă acuză că am devenit un fel de oaie neagră în chestiunea asta, în care am spus și mai spun o dată în plus că nu am niciun fel de implicare”, a declarat Codrin Ștefănescu pentru impact.ro.

Acesta mai spune că așa ceva nu-i stă în fire și că cei care-l cunosc, ca și marele public, de altfel, își pot reaminti reacțiile sale din povești similare cu cea de azi.

„În 2012 am mai avut parte de o asemenea poveste sensibilă, când la putere era președintele Traian Băsescu, cel care s-a confruntat cu referendumul de suspendare. Și atunci, în acea perioadă, s-a născut o campanie împotriva soției lui Băsescu, Maria Băsescu.

M-am opus categoric tuturor încercărilor de atunci pe tema asta. Una este confruntarea de idei cu adversarul politic, cu totul alta să-l tăvălești prin noroi sau pe soția acestuia, sau pe soacra lui, doar că așa spune ăla sau dorește celălalt. Când eram secretar general adjunct al PSD pentru o implicare de asemenea gen, în viața privată a unui coleg sau adversar, zburai pe loc din partid. Știa toată lumea regula asta de aur pe care o instaurasem și la care nu am renunțat nici până azi.”, declară Codrin Ștefănescu.