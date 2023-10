Helmut Duckadam a fost invitatul lui Denise Rifai în cadrul emisiunii „40 de întrebări” de pe Kanal D. Aici, el a povestit despre un eveniment mai dur din viața sa. El a avut loc în urmă cu 10 ani, în 2013.

Sportivul a vrut să se sinucidă printr-un gest extrem: trăgându-și un glonț în cap. Totul s-a întâmplat după ultima operație.

Fostul portar al Stelei, supranumit „Eroul de la Sevilla”, a suferit din cauza a numeroase probleme de sănătate. Ele nu l-au ocolit nici măcar în perioada în care juca fotbal, tocmai de aceea sportivul s-a retras la doar 27 de ani.

Duckadam a fost operat la brațul drept din cauza unui anevrism. După această operație, medicii l-au informat că activitatea lui sportivă a luat sfârșit.

Chiar dacă a renunțat la sport, necazurile tot l-au urmărit. Fostul sportiv a avut nevoie de mai multe operații, iar după una dintre ele, în 2013, el a clacat și s-a gândit la sinucidere. El mărturisește că și-a făcut chiar și un plan, acela de a se împușca, pentru că durerile pe care le simțea erau prea mari.

Atunci am simţit că nu mai pot. La un moment dat am zis: «Mă duc şi îmi trag un glonţ în cap şi gata»”, a mărturisit Helmut Duckadam pentru Kanal D.

„Da, am simţit că nu mai pot. Am avut un moment după ultima operaţie la braţ, în urmă cu 10 ani, la Spitalul de Urgenţă Floreasca. M-a operat domnul doctor Brădişteanu.

Helmut Duckadam a fost salvat după câteva discuții cu o doamnă doctor psiholog, chemat de doctorul Brădişteanu. Aceasta l-a făcut să se gândească la familie.

„A zis şi doctorul Brădişteanu: «Vrei să îţi chem un psiholog?». Am zis: «Da, nu mi-e nicio ruşine». Şi a venit o doamnă doctor şi a zis că: «Am înţeles că…» (n.r. – că vrea să se sinucidă). Şi am zis: «Da, am nişte dureri de îmi vine s-o termin».

Şi mi-a spus: «Da, este foarte simplu pentru dumneavoastră, într-o secundă-două aţi terminat-o, dar v-aţi gândit la soţie?». Era chiar în vizită soţia cu fetiţa, care era mică. «V-aţi gândit la soţie şi la fată?».

Dintr-o dată a dispărut tot ce am avut în cap. Am spus: «Asta e, suferim în continuare şi mergem înainte». A plecat acel gând. Familia e totul. Te gândeşti întâi la familie şi după aia la tine”, a mai declarat Helmut Duckadam.