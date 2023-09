Laura Roșca, cunoscută sub numele de DJ Lalla, a murit înecată. Specialiștii au efectuat autopsia și au descoperit în plămânii fetei apă și nisip.

Totodată, trupul fetei nu prezintă urme de violență, ceea ce înseamnă că se poate elimina ipoteza unei posibile crime.

Laura Roșca era moderatoarea unei emisiuni a postului de radio Radio3Net „Florian Pittis”.

Fata avea o frumoasă carieră în radio, era cunoscută în lumea muzicii ca DJ Lalla și avea zeci de „urmăritori” pe rețelele de socializare.

Trupul ei neînsuflețit a fost găsit pe plaja Mamaia Nord în ziua de joi. Fata avea 34 de ani și era din Turda, județul Cluj. La momentul morții ea purta un tricou de înot și slip. Autoritățile au identificat-o pe baza tatuajelor și brățării pe care o purta.

Tatăl fetei a confirmat deja ipoteza depresiei. El spune că fata era o bună înotătoare: „Din câte știu era o înotătoare foarte bună. Ori că poate consumase alcool, sau o fi fost vreo stare depresivă”.

„Ea, acum vreo lună, a avut o depresie și a fost internată, dar în ultima perioadă am înțeles că se simțea foarte bine”, a declarat tatăl ei, citat de RTV.

Printre reacțiile la vestea morții ei pe rețelele de socializare, se numără și cea a Danei Neacșu, cunoscută sub numele de scenă ca DJ Harra.

Ea avansează ipoteza unei posibile sinucideri.

„Tocmai am primit un telefon de la o publicație, care mi-a spus că Laura Roșca, nu mai este … Sunt în șoc… Sper încă să fie ceva glumă morbidă …! Înțeleg că emoțional nu era foarte bine și cea mai plauzibilă teorie este sinuciderea. Personal … refuz încă să cred … Vă rog, vă rog, pe toți …, dacă aveți stări emoționale nasoale, sunt normale, cereți ajutor, nu vă fie rușine.

Toți le avem. Apelați la terapie psihologică. Și eu fac. De un an jumătate. Mulți oameni fac și își trăiesc viața linistiți și conștienți. Depresia nu este o boală de care să vă fie rușine. Este o stare emoțională care are și ea medicul ei…! Laura … nu am cuvinte…!”, a scris DJ Harra, potrivit foaiatransilvana.ro.