Federația Română de Fotbal a exprimat regretul cu privire la trecerea în neființă, la vârsta de doar 65 de ani, a celui care va rămâne pentru totdeauna în istoria fotbalului mondial, Helmut Duckadam.

Helmut Duckadam, născut pe 1 aprilie 1959, în Semlac, județul Arad, a început să practice fotbalul în 1975, la Gloria Arad. Până în 1983, anul în care a semnat cu Steaua București, a jucat pentru UTA (în perioada 1977 și 1978-1983) și Constructorul Arad (1977-1978), a mai precizat sursa citată.

A devenit celebru și a rămas cunoscut drept „Eroul de la Sevilla” în finala Cupei Campionilor Europeni din sezonul 1985-1986, când a reușit performanța impresionantă de a apăra patru lovituri de pedeapsă consecutive, contribuind astfel la victoria Stelei în fața Barcelonei. Această realizare l-a introdus în Cartea Recordurilor. Duckadam a apărat și poarta naționalei României de două ori. Federația Română de Fotbal transmite sincere condoleanțe familiei și celor apropiați.

Echipa Națională a României a exprimat regretul privind dispariția lui Helmut Duckadam, „Eroul de la Sevilla”, subliniind că acesta va rămâne pentru totdeauna în istoria fotbalului mondial. Aceștia au transmis condoleanțe familiei și celor apropiați.

La rândul său, managerul FCSB, Mihai Stoica, a transmis că „Legendele nu mor niciodată!”.

Mesajul său a subliniat impactul enorm pe care Helmut Duckadam l-a avut asupra fotbalului românesc, fiind un adevărat simbol al curajului și al performanței.

Marius Lăcătuș, unul dintre cei mai apropiați colegi ai lui Duckadam de la Steaua, a fost vizibil marcat de vestea tragică și nu a reușit să-și ascundă durerea. În momentul în care a fost contactat de presă, fostul mare fotbalist a spus:

La rândul său, Gigi Becali, patronul FCSB, a făcut o declarație după trecerea în neființă a „eroului de la Sevilla”.

Totodată, Becali a subliniat aprecierea sa față de Helmut Duckadam, remarcând că acesta a susținut întotdeauna ideea că FCSB este continuatoarea de drept a Stelei București.

Duckadam a fost un susținător ferm al ideii că FCSB reprezintă continuatoarea Stelei București, menținând această poziție chiar și în contextul disputelor aprinse pe acest subiect, care au ajuns să fie soluționate în instanță.

”FCSB este continuatoarea Stelei. În momentul în care am venit la București, în 2010, eu am venit la Steaua. Că între timp s-a schimbat denumirea, anumite hotărâri judecătorești au făcut ca să se schimbe…. Sigur, nu îi influențează atât de tare pe cei care au ținut cu Steaua în trecut. Pentru că este continuatoarea, este echipa care a continuat tradiția să zicem. Acum, că palmaresul și cupele ar fi rămas la CSA, la club, e mai puțin important, zic eu. Ce face Florin Talpan cu palmaresul?

Dan Negru, unul dintre prietenii apropiați și admiratorii lui Helmut Duckadam, a reacționat, de asemenea, la vestea tristă a dispariției lui Duckadam.

Ultima postare a legendarului „Erou de la Sevilla” a fost un videoclip distribuit pe rețelele sociale, realizat de prezentatorul de la Kanal D. În material, gazda emisiunii „Jocul cuvintelor” aborda tema discordiei dintre români, provocată în această perioadă de alegerile prezidențiale.

Prezentatorul a povestit momentul în care l-a cunoscut pe Duckadam, adăugând că performanța istorică a Stelei de la Sevilla, în special paradele spectaculoase ale lui Duckadam din 1986, l-au transformat într-un susținător al echipei Steaua.

De-a lungul anilor, Helmut Duckadam a fost invitat în numeroase emisiuni realizate de Dan Negru. Una dintre producțiile care i-a rămas cu drag în amintire lui Negru este „Jocuri la Saint-Tropez”, o experiență specială la care a avut ocazia să filmeze alături de legendarul portar.

„Acum am auzit. Sunt șocat. Sunt blocat. Știi de ce? Mă uitam acum pe contul lui, ultima postare… A share-uit postarea mea, mă! Nici nu știu ce să îți zic. A fost la multe emisiuni, ce vorbești! Am stat odată o vară întreagă cu Helmut la Saint-Tropez, am făcut Jocuri la Saint-Tropez, am filmat cu el multe. Soția mea e din Ineu, el e din Arad… Ne știam, vai, sunt încurcat acum, nici nu știu ce să zic foarte multe.

L-am cunoscut acum vreo 25 de ani. Eu am fost stelist datorită lui. Eu am ajuns să fiu stelist, ca toată generația mea. Noi am fost o generație de oameni care a ținut cu Steaua datorită performanței lui. Îți dai seama ce onoare e să ajungi să fii prieten cu idolul tău! Eu am pățit asta cu Helmuth”, a declarat Dan Negru pentru Fanatik.