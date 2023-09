Efectul direct al sărăciei în care se zbat mii de copii din România este abandonul şcolar. De aici rezultă alte probleme precum consum de substanţe interzise sau maternitate juvenilă. Toate astea pavează drumul spre eşecul unei societăţi viitoare, consideră Cristina Chiriac, preşedinta Confederaţiei Naţionale pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF).

„Abandonul şcolar este efectul unor fenomene care cangrenează societatea românească de peste 30 de ani. Sărăcia în care se zbat mii de copii în această ţară duce direct la abandon şcolar, consum de substanţe interzise, maternitate juvenilă, pavând astfel un drum spre eşecul unei societăţi viitoare. Trăim o realitate grea, pe care am întâlnit-o în ochii copiilor, pe crevasa dură pe care Pactul pentru Tineri o explorează de un an. (…) Ne-am propus reducerea abandonului şcolar. Dar în dorinţa noastră de a asigura un viitor fiecărui copil, am înţeles că nimeni nu are dreptul să stea pe margine”, a declarat vineri Cristina Chiriac.