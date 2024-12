Helmut Duckadam, un simbol al fotbalului românesc, a decedat luni, 2 decembrie, la vârsta de 65 de ani, după o lungă luptă cu problemele cardiace.

Supranumit „Eroul de la Sevilla” pentru performanțele sale remarcabile în finala Cupei Campionilor din 1986, Duckadam a rămas un nume de referință în istoria sportului românesc.

Familia sa a primit vestea tragică cu profundă durere. Soția sa, Alexandra Duckadam, a reacționat emoționat la aflarea veștii, menționând că nu poate vorbi despre această tragedie în acel moment.

Marcel Pușcaș, fost coleg de echipă al lui Duckadam la Steaua, a fost cel care a anunțat vestea tristă despre decesul acestuia.

„Am aflat ieri că Helmut e în spital. Am încercat să-l sun, dar nu am mai reușit să vorbesc cu el. Am discutat cu familia. El intrase în comă după ce se simțise rău și s-a dus la spital. Helmut mi-a fost coleg la Steaua, iar el va rămâne pentru totdeauna legenda României. Sunt devastat,” a declarat Pușcaș pentru ProSport.