Cântărețul ar fi suferit un AVC puternic. Din păcate, artistul a avut mari probleme de sănătate de-a lungul timpului. Gabriel Cotabiță a sărbătorit împlinirea vârstei de 69 de ani pe 1 noiembrie. La aniversarea sa din 2021, artistul a fost invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță, unde a discutat cu sinceritate despre provocările legate de sănătate pe care le-a înfruntat recent.

„De vreo doi ani de zile doar supraviețuiesc. De când am schimbat anul am trecut prin tot felul de probleme de sănătate. Ultima oară când mi se întâmplase toată lumea credea că am terminat-o. Se pare că anul acesta în care am intrat a fost unul nefast pentru mine. Mi-am petrecut Revelionul în spital, apoi am avut o problemă cu tiroida luna trecută. Problemele vin, tu doar trebuie să fii pregătit și să nu te sperie. Și mai ales să nu se sperie cei din jurul tău”, spunea atunci artistul.