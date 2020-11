”Referitor la diversele informații vehiculate recent în spațiul public privind desfășurarea/continuarea activității didactice în anul școlar 2020-2021, Ministerul Educației și Cercetării face o serie de precizări:

Astfel, în conformitate cu prevederile ordinului de ministru nr. 5.972/8.11.2020, începând cu data de 9.11.2020 au fost suspendate, pentru o perioadă de 30 de zile, activitățile didactice care impun prezența fizică a preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ preșcolar, primar, gimnazial, liceal și postliceal.”, se arată în comunicat.

Situația va fi analizată

”Menționăm că, în funcție de evoluția situației epidemiologice care a generat decizia inițială de suspendare și de hotărârile Comitetului Național pentru Situații de Urgență, Ministerul Educației și Cercetării va analiza și stabili modalitățile de continuare a activităților din învățământul preuniversitar, iar opinia publică va fi informată în timp util.

Precizăm, de asemenea, că în această perioadă, în care cursurile nu se pot desfășura „față în față”, procesul didactic este organizat în sistem online, conform Metodologiei-cadru privind desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, aprobată prin ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.545/2020.”, se mai arată în comunicat.

Inspectoratul are obligația să asigure resursele educaționale

În situațiile în care procesul didactic întâmpină dificultăți, inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București și unitățile de învățământ preuniversitar au obligația să asigure resursele educaționale pentru elevii care nu au acces la tehnologie informațională și internet.

Ce se vehicula înainte

Elevii ar putea reveni în bănci după sărbătorile de iarnî, în luna februarie, odată cu începerea semestrului doi. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat din Ministerul Educației, Sorin Ion.

Examenele de Bacalaureat și Evaluarea Nationala 2021 nu s-au pus în discuție până acum. „Asta din cauză că sperăm ca lucrurile să se îndrepte în semestrul II și să se facă școală față în față. O schimbare ar insemna sa dam examene in sistem online, ceea ce e extrem de greu. Poate ca nici nu ar trebui sa luam in calcul alt mod decat fata in fata. Si sa nu uitam ca anul trecut am organizat in conditii excelente examenele, tot in conditii de pandemie”, a spus secretarul de stat, conform Edupedu.ro.

Mai mult, Sorin Ion a mai vorbit despre o altă problemă importantă. „Programele scolare pentru liceu reprezinta prioritatea Ministerului Educatei in acest moment si ne aflam cu ele aproape de finalizare. Cred ca foarte curand ele vor fi publicate. Sunt mai multe variante”, a mai spus secretarul de stat.

Ministerul Educatiei trebuie sa aplice, incepand cu anul scolar 2021-2022, o noua programa scolara si la liceu. Innoirea curriculara a ajuns in prezent la clasa a VIII-a, iar ceea ce vor invata elevii la liceu trebuie sa fie in concordanta cu ceea ce stiu din gimnaziu.

Multi profesori din Romania nu reusesc sa sustina orele fie din cauza lipsei de conexiune la internet sau a accesului la device-uri.

Sursă foto: INQUAM Photos/George Călin