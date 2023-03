În această postare, Igor Girkin, acuzat că a doborât zborul Malaysia Airlines MH17 deasupra Ucrainei, a analizat motivele din spatele eșecurilor Rusiei, subliniind mai mulți factori care, spune el, au ajutat Ucraina să reziste invaziei și chiar să recupereze teritoriile ocupate anterior, scrie Ohmymag. Totul are legătură cu Vladimir Putin.

Uimitoarea sa abilitate schizofrenică

Potrivit postării lui Girkin, unul dintre factorii care au împiedicat Rusia să obțină victoria în războiul din Ucraina este chiar Vladimir Putin. El pune incapacitatea Rusiei de a învinge Ucraina pe presupusa „schizofrenie” de care ar suferi președintele rus.

”Încă o dată, și-a arătat uimitoarea sa abilitate schizofrenică de a începe cu entuziasm o afacere, și a o sfârși ascunzându-se prin tufișuri”, a scris Girkin.

În ultimul an, au circulat o serie de zvonuri despre sănătatea președintelui rus, S-a spus că suferă de cancer și boala Parkinson și că are unele probleme mintale. Diverse surse au afirmat că președintele rus are psihoză sau că suferă de depresie și paranoia. Girkin prezice un viitor crunt pentru Vladimir Putin pentru că, subliniază el, „nu este un om care să se teamă, și nici un dictator”.

Un tip „obișnuit” în ciuda „statutului său de mascul alfa”

Girkin consideră că Putin simte din ce în ce mai mult presiunea asupra sa. ”Poate că nu este schizofrenie, ci, mai degrabă, comportamentul standard al unui oficial regional, de rang mediu. O reacție ca atunci când ceva merge prost și „colegii” și „oamenii de afaceri” încep să bată la ușă și să ceară ca lucrurile să fie aduse pe făgașul cel bun”, spune fostul comandant. El susține că, deși Putin nu a arătat niciun semn că vrea se retragă, oricum i-ar fi imposibil să facă acest lucru: ”Nu poți da înapoi. Ar fi un semn de slăbiciune și o pierdere a statutului de ”mascul alfa””.

Igor Girkin face și o profeție cu privire la soarta războiului. „În starea sa actuală, armata rusă nu va putea învinge forțele armate ucrainene”, susține el.

Date clasificate despre sănătatea liderului rus

Conform tabloidului The Mirror, Rusia ar fi clasificat date care „atestau că Vladimir Putin a fost tratat pentru cancer”. În luna noiembrie a anului trecut, autoritățile din Rusia au trecut la secret o serie de achiziții de stat. Aceste achiziții vizau asigurarea activităților misiunilor diplomatice ale FSB și ale Serviciului de Informații Externe. Printre documentele respective s-ar fi aflat și informații care indicau că medicul chirurg Evgheni Selivanov, de la Spitalul Clinic Central din Moscova, ar fi mers la locuința liderului rus din Soci de nu mai puțin de 35 de ori.