Rică Răducanu este extrem de supărat pe clasa politică din România. Îl întristează că guvernanții nu văd cât de săraci sunt, de fapt, românii.

Majorarea pensiilor nu se simte

Fostul portar al Rapidului a spus că mare parte din pensia o cheltuie pe medicamente, adăugând că așa-zisa majorare a pensiilor nu se prea simte.

,,Marea problemă e că ăştia ne spun ce vor ei la televizor şi noi, ceilalţi, acasă, constatăm de ceva vreme că nu e deloc aşa. Nu mai departe povestea cu creşterea pensiilor. Nu ştiu despre ce creştere se discută la televizor, aproape în fiecare seară, căci în buzunarul meu nu se simte mai nimic. Nu am simţit absolut nicio creştere, deşi toată lumea a vorbit despre creşterea pensiilor. Am ajuns să cheltuiesc circa 2.000 de lei doar pe medicamente. Adică o pensie din două, câte avem în casă în acest moment. O pensie se duce doar pe medicamente.

Şi ca la noi mă gândesc că se întâmplă în multe alte case. Nu se poate trăi aşa! Dacă nu ar fi nevastă-mea, cu natura ei atentă la diverse lucruri, nu ştiu cum aş mai putea trăi. Eu, spre exemplu, iau câte 9 pastile pe zi. Recomandate toate de medic, să ne înţelegem! Trei dimineaţa, trei la prânz şi tot atâtea seara. Pentru inimă, pentru circulaţie, pentru nenorocita aia de gută. Plus câte un aspenter, care nu trebuie să-mi lipsească de pe agenda zilei. Iar toate astea costă bani. Chiar şi atunci când sunt compensate, tot mai scoţi bani din buzunar, pentru diverse pretexte”, a spus acesta într-un interviu pentru Playtech.

Rică Răducanu este îngrozit de ritmul cu care se scumpește mâncarea

De asemenea, Rică Răducanu s-a arătat șocat de cât de mult s-a scumpit mâncarea. Acesta a spus că nu își mai permite să mănânce nici măcar o prăjitură. Nu renunță însă la a citi ziarul, indiferent cât trebuie să scoată din buzunar.

„Oriunde te duci, dai mai mulţi bani ca acum câteva luni. Nu stau să fac calcule, dar simt asta la buzunar. Toate s-au scumpit, iar cei care ne conduc par că nu înţeleg asta. Nu încep ziua fără să citesc ziarele. Nu toate, că oricum nu au mai rămas multe. Dar am o vânzătoare la chioşc căreia îi plătesc la finele săptămânii şi am ajuns să scot câteva sute bune de lei, pe lună, pentru plăcerea mea. Fata aia îmi păstrează ziarele şi săptămânal mă anunţă cât am de plată. În unele săptămâni las în avans mai mulţi lei, în altele rămân eu dator. Însă ceea ce vreau să spun e leul nostru nu mai are putere, e sfrijit rău de tot!”, a adăugat fostul portar.