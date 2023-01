Directorul Poştei Române, Valentin Ştefan, a vorbit recent despre distribuirea tichetelor pentru acoperirea creşterii preţurilor la energie. Potrivit directorului, Poșta Română a obținut acest contract de distribuire de la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, după ce în vara anului trecut, a existat o testare în acest sens.

Directorul Poștei Române: Putem să controlăm întregul flux logistic

„Compania Naţională Poşta Română este una dintre acele companii distructive, dacă ne facem treaba cum trebuie într-un anumit domeniu putem să schimbăm întreaga piaţă.

Poate cel mai bun exemplu este acest contract cu Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene – am fost testaţi în vară, a fost un proiect mare, dar totuşi mult mai mic decât acesta pe care îl derulăm acuma – şi nicio altă companie din ţară, sau grup de companii din ţară, nu ar fi avut capacitatea să implementeze acest proiect.

A fost servită ca să reducă timpul de aşteptare, dar Ministerul a realizat o cercetare de piaţă şi a văzut ce oferă băncile, de exemplu, sau alte companii care ar fi putut să facă servicii asemănătoare.

Nu am fost singuri pe piaţa aceasta, dar am avut aceste atuuri pe care nimeni altcineva nu le are: putem să controlăm întregul flux logistic, de la design până la încasarea facturilor”, a declarat, luni seara, directorul Poştei Române, Valentin Ştefan.

Plata se poate face direct la poştaşi

Premierul Nicolae Ciucă a declarat pe 26 ianuarie, în şedinţa de Guvern, despre tichetele pentru acoperirea creşterii preţurilor la energie, în valoare de 700 de lei, care urmează a fi distribuite începând cu 1 februarie, că o chestiune de noutate este că plata se poate face direct la poştaşi.

„Am luat decizia, la finele anului trecut, să asigurăm acele tichete prin care sprijinim populaţia vulnerabilă pentru acoperirea creşterii preţurilor la energie. Tichetele în valoare de 700 de lei urmează a fi distribuite începând cu 1 februarie.

Ştiu că domnul ministru Boloş a lucrat îndeaproape cu Poşta Română şi, aşa cum am spus, pe 1 februarie, tichetele vor fi primite de către cetăţeni, iar începând cu data de 20 februarie vor putea să facă plăţile”, a spus premierul.

Nicolae Ciucă a arătat că „aici apare chestiunea de noutate, este o facilitate cu care venim în sprijinul cetăţenilor, şi anume plata se poate face direct la poştă sau la poştaşi, pentru că s-a reuşit achiziţionarea unor sisteme de cititoare electronice, ce vor intra în dotarea fiecărui poştaş”.