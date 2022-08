Boala cruntă de care suferă Rică Răducanu! Nu mai trece. Cum se simte fostul fotbalist

Rică Răducanu are probleme de sănătate și asta din cauza unei boli destul de dure care începe să afecteze din ce în ce mai mulți oameni. Fostul portar suferă de gută, dar nu dorește să stea la pat. În schimb, el preferă să se facă util și să își ajute familia cu terasa lor din Neptun.

Guta, cunoscută și sub denumirea de „boala regilor” l-a determinat pe Rică Răducanu să facă mai multe ședințe de terapie pentru ca problemele lui de sănătate să se amelioreze. Având în vedere că picioarele sale sunt foarte umflate, fostul portar poate purta doar papuci de plajă.

„Am făcut tratament, la Mangalia, pe perioada verii, am făcut și împachetări cu nămol și tot felul de terapii noi. Dar, boala asta e păcătoasă, nu mai trece, gata! Bine mi-a zis mie medicul Oprescu: ‘Doar la morgă mai trece!’. A zis adevărat, până la urmă”, povestești Rică Răducanu pentru ego.ro.

Rică Răducanu nu poate face sport din cauza genunchilor

Fostul portar a mai povestit că nu mai are moral și că soția lui îl ceartă toată ziua. De asemenea, Rică Răducanu a mai spus că nu suportă să stea singur și că nu și-ar dori să alerge, dar măcar să joace tenis.

„Adevărul că eu, care eram cu moralul și la toți băieții le spuneam, acum, de un an, nu am moral. Nevastă-mea mă ceartă toată ziua. Eu nu suport să stau singur, fără lume. Acum am venit cu belelele noastre de sport, adică nu știu, nu cred că numai de sport, cred că toată lumea are.

Să vedem domn doctor ce zice, ce facem să mai trecem prin viața asta frumoasă a noastră. Poate mai prelungim. Nu să alerg, dar măcar să fiu cu tenisul, cu piciorul. Că eu acum, ultima dată, asta făceam. Poate și d-asta, că n-am mai făcut mișcare, că nu pot, mă dor genunchii.

Vorba lu domn doctor: «Bă Rică, îți mai trece la morgă asta! ». Așa se zice, că atunci nu te mai doare nimic. De când mă știu (n.r. îl încearcă problemele de sănătate). De când am fost sportiv. Când m-am lăsat au început toate. Cea mai oftică pe care o am e că nu mai pot să fac mișcare cu piciorul, să alerg.

Și a doua e cu prostata, m-am operat. Eu mă bucur că lumea mă iubește. Asta mă ține mai sănătos ca orice(…). Am trecut prin multe în viață, să sperăm că lumea o să mă mai audă, cu glumele mele”, spunea acesta în urmă cu ceva timp, când a fost invitat în emisiunea „Exclusiv VIP” de la Prima TV.

Guta, o afecțiune cauzată de depunerile de cristale de acid uric la nivelul articulațiilor

Acest proces patologic favorizează apariția artritei dureroase și a impotenței funcționale la nivelul membrului afectat. Acidul uric seric reprezintă produsul final obținut prin metabolizarea purinelor, substanțe regăsite în mod fiziologic în organism sau provenite din alimentație, în special din carnea roșie, ton, sardine, mazăre, fasole, andive, bere și băuturi cu un conținut ridicat de fructoză.

Studiile recent efectuate au demonstrat faptul că guta se manifestă în special la persoanele care prezintă predispoziție genetica pentru aceasta afecțiune, consumul de alimente bogate in purine fiind implicat doar parțial în apariția artritelor gutoase. Cauza exactă a patologiei nu a fost încă identificată, însă este cunoscut faptul că nu toate persoanele care înregistrează valori crescute ale acidului uric dezvolta artrita gutoasă.