Rică Răducanu are 75 de ani și se declară mândru de realizările sale, dar și de modul în care a reușit să își trăiască viața până acum. Pe de altă parte, chiar și fostul mare portar se confruntă cu o serie de probleme destul de dificile.

Într-un interviu acordat pentru gsp.ro, Rică Răducanu a vorbit despre cea mai mare spaimă a sa. Fostul mare portar a rememorat totodată întreaga sa viață, de care este extrem de mulțumit, însă vârsta își spune cuvântul.

Acesta susține că înainte putea să facă sport fără nicio problemă, fără să simtă vreun efort, însă acum lucrurile s-au schimbat.

„Sunt foarte mulțumit de mine la 75 de ani. Dar sunt supărat de beleaua asta, care nu mai trece. Sunt învățat cu lumea, pe stradă, hai la o bere, hai la o vorbă. Alt stil! Așa, statul ăsta mai rău face. Mă dor toate.

Înainte mai făceam sport, chiar dacă mă mai durea una sau alta, dacă mă mișcam, nu mai simțeam. Sunt mulțumit de mine, dantura e bună, înseamnă că am fost sănătos, mama a muncit bine la mine. M-am operat de toate alea, am și stent”, a declarat acesta pentru sursa citată.

”Mi-a zis doctorul că o să mor în somn”

Rică Răducanu susține că nu mai are moralul pe care îl avea odată și se confruntă cu gânduri negre când soția sa pleacă de acasă. Acesta susține că doctorul i-a spus că există posibilitate să moară în somn, iar de atunci îi e frică chiar să și adoarmă, fiind conștient de problemele de sănătate pe care le are.

„Am trecut și-s bine. Treaba e că nu prea am moral. Nevastă-mea are mai mult moral decât mine. Dacă rămân singur acasă, dacă pleacă nevastă-mea, am gânduri nasoale, nu pot să dorm. Mă gândesc că mi-a zis doctorul că o să mor în somn, mi-e frică să mai adorm.

Din cauza nasului, am vrut să-l operez, dar nu se poate. Ce vrei?, riscurile meseriei, nasul ăsta mi-a fost scut! Aș vrea să fie cum era pe vremea mea, să fim toți sănătoși, viața aia frumoasă”, a zis Rică Răducanu.

În cadrul aceluiași interviu, fostul mare portar și-a amintit și de cum a trăit revoluția din 1989. El susține că se afla pe stradă la acel moment și s-a dus direct acasă, de frică.

„Revoluția m-a prins pe stradă, în cartier, în Giulești. Când au început să tragă, gata! Trăgeau de pe case, nici nu știai de unde. M-am dus acasă, n-am ieșit din casă, mă uitam la TV. Prima dată am fost în Piața Victoriei, dar apoi în casă. Mi-era că mă ia de sus, mai ales că eram înalt. Mi-a fost frică”, a adăugat el.