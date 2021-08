Drama prin care trece Rică Răducanu. Fostul mare portar are grave probleme de sănătate

Fostul portar a fost surprins în stațiunea Neptun, acolo unde are o mică afacere cu unul dintre verii săi. De acolo, el a declarat pentru playsport.ro că are mari probleme cu inima și cu o gută care nu-i dă pace de ceva timp.

”E foarte cald la mare, nu mă simt prea bine cu inima, am un stent, nu știu dacă mai e bun, trebuie sa merg la control. În plus, mi s-au umflat foarte rău picioarele, nu mai mă pot încălța, e de la circulație, de la varice”, spune acesta.

Acesta a mai spus că nici soția sa nu este într-o formă mai bună și că are nevoie de monitorizare permanentă. La începutul acestui an, cei doi s-au infectat cu coronavirus. Soției lui Rică Răducanu i-a luat mai mult timp să se vindece decât i-a luat fostului sportiv.

”Boala asta e rea şi, pentru cine mai are şi alte boli, e şi mai rău. Nu mi-a fost foarte greu, eu am stat în spital, dar nu am avut mari simptome. Sper să scăpăm cât mai repede de această boală. Pe 10 mai poate se dă drumul la toate, să aduc lăutarii, că tot fac 75 de ani. A fost beleaua de pe lume să stau singur acasă, când era soţia în spital, m-au luat toate gândurile. Soţia încă nu e foarte bine, a stat o lună în spital”, spunea atunci, Rică Răducanu.