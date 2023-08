Probleme pentru Rică Răducanu

Rică Răducanu, s-a întors de urgență acasă din vacanța sa la Neptun. Motivul este legat de problemele familiale cu care se confruntă, dar nici situația financiară nu este tocmai în regulă, după cum dezvăluire el.

Fostul mare portar al naționalei se plânge că nu mai beneficiază de niciun fel de sprijin financiar sau ajutor, nici din partea cluburilor sau din partea altor surse.

„Nu mai sunt pe litoral. Sunt acasă. Nu mai sunt pe litoral pentru că am probleme. Am probleme de familie. Ce să facem? Umblăm … Lumea ne-a uitat! Asta e, așa se întâmplă!

Nu mai avem de nicăieri niciun ajutor, nimic, nici de la club, de nicăieri. S-a dus … totul e mort! Suntem la pământ!

Am venit acasă pentru problema asta pe care am întâmpinat-o, dar să văd dacă mă întorc vineri. Sunt băieții pe acolo, nu am închis terasa”, a declarat Rică Răducanu pentru Playtech.

Șoc la tratament

El povestește că a mers la doctor pentru un tratament, dar a fost șocat când a aflat că spitalul nu mai are fonduri și trebuie să plătească consultația. Dar cum a trecut prin multe în viața sa, în ciuda dificultăților cu care se confruntă, el spune că se bucură încă de sprijinul celor care îl iubesc și își găsește puterea în acest lucru.

„Am mers la tratament, am venit la doctor cu trimiterea de la medicul de familie și mi s-a spus că nu merge, că nu au fonduri și trebuie să plătesc cu bani. Am plătit toată viața …

Ce să facem? Ne obișnuim. Noroc că mă pricep la toate și în viața mea am trecut prin multe.

Ce să fac? Noroc că mă iubește lumea și mai am dragostea de la oameni!”, a mai spus acesta pentru sursa citată.

În ultima vreme, legenda grupării de sub Podul Grant nu o duce grozav cu sănătatea. Are probleme cu genunchii, iar în ultima perioadă a făcut mai multe vizite la spital. Medicii i-au spus că vor să îi pună o tijă, însă fostul mare portar se teme de o eventuală operație și de perioada lungă de recuperare care ar urma după o astfel de intervenție.