Andra şi Cătălin Măruţă, împreună cu cei doi copii ai lor, au plecat într-o vacanţă de vis. Este vorba despre o croazieră pe impunătorul vas Symphony of the Seas, cel mai mare vas de croazieră din lume.

Andra şi Cătălin Măruţă, croazieră de lux pe Symphony of the Seas

Cele două vedete se află pentru prima oară într-o astfel de croazieră, fiind un concediu pe care şi l-au dorit de ceva vreme, însă totul a fost greu de realizat până acum din cauza programului mult prea încărcat.

Croaziera a început duminică şi va dura o săptămână. Cătălin Măruţă şi Andra, împreună cu Eva şi David, s-au îmbarcat în Barcelona şi se vor opri în fiecare zi într-o altă destinaţie.

Primul popas a fost la Palma de Mallorca, marţi au ajuns în Franța, la Marsilia, urmând apoi ca de miercuri să viziteze în Italia – Florența, Pisa, Cinque Terre, Spezia.

Croaziera va ajunge apoi şi la Roma şi Napoli, iar săptămâna pe mare se va încheia tot la Barcelona, duminică.

Andra şi Măruţă au fost deja mai multe imagini de vis din această vacanţă care va fi, în mod sigur, una de neuitat.

„O croazieră cu familia este o aventură incredibilă pe apă care îți oferă șansa de a descoperi noi destinații și de a petrece timp împreună. Este o experiență memorabilă, navigând pe apele albastre și descoperind o mulțime de distracții la bord”, a mărturisit Andra.

„Vacanța este acel moment în care timpul pare să încetinească, iar sufletul se încarcă de energie pozitivă. Fie că este plajă, în mijlocul naturii sau explorând locuri noi, vacanța ne reconectează cu noi înșine și cu cei dragi.

Croaziera pe un oraș plutitor este o experiență cu adevărat unică, o combinație de tehnologie avansată și frumusețe naturală. Fiecare zi aduce experiențe noi pe această „insulă” cu apusuri magice și priveliști de neuitat. Croaziera pe un oraș plutitor nu este doar o călătorie este o experiență inegalabilă”, a transmis şi Cătălin Măruţă.

Cum se pot distra cei patru pe imensul vas de croazieră

O cameră cu balcon pe vas de croazieră de asemenea dimensiuni costă în jur de 4000-4500 de euro, pentru un sejur de 7 zile, all-inclusive.

Familia Măruţă a rezervat două astfel de camere, iar pe Symphony of the Seas se mai pot delecta şi cu musicaluri sau spectacole pe apă, nava de croazieră având şi un imens amfiteatru.

În plus, este dotată cu terenuri de baschet, simulatoare de surf, tobogane imense de sute de metri, parcuri acvatice, terenuri de fotbal, jocuri electronice, carusel, spectacole de Broadway, parc de distracții, patinoar și restaurante de lux.

Symphony of the Seas are o capacitate maximă de 6.680 de pasageri.