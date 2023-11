Andra nu mai are nevoie de niciun fel de prezentare, fiind considerată cea mai bună voce din România. Deși are numai 37 de ani, se poate lăuda cu o carieră muzicală de trei decenii.

Recent, cântăreața a vorbit despre cele mai dificile momente din activitatea sa. Aceasta crede că indiferent ce drum vei alege în viață, vei avea momente bune și momente grele.

Niciodată nu m-am gândit să renunț, să nu fac muzică nu a fost o opțiune pentru mine. Am avut mereu în jurul meu oameni care m-au ajutat în momentele în care poate îmi pierdeam speranța sau oboseala mă copleșea, oameni care au știut să îmi aducă aminte de ce fac asta și că totul se va rezolva până la urmă. Mă refer la familia mea, ei sunt „stâncile mele, datorită lor totul pare ușor”, a declarat ea într-un interviu pentru viva.ro .

Întrebată cum a gestionat urcușurile și coborâșurile, Andra a recunoscut că cele mai grele momente au fost cele de epuizare fizică. Artista a spus că nu este mândră de aceste momente. De aceea, încearcă să aibă cât mai multă grijă de ea, pentru a le da un exemplu copiilor săi, David și Eva.

Nu sunt mândră de aceste episoade, pentru că încerc să am grijă de mine, să le dau un exemplu și copiilor mei: nimic nu merită atât efort încât să îți pui sănătatea în pericol. Se întâmplă uneori și mă bucur că am reușit să mă adun și să mă refac. Sunt ocazii în care îmi readuc aminte că cel mai important este să fii sănătos, că orice altceva se poate rezolva”, a explicat aceasta.

„Cele mai grele momente pentru mine au fost cele de epuizare fizică. Repetiții lungi, intense, cu interpretare și coregrafie, nopți nedormite din diverse motive: uneori unul dintre copii este răcit, alteori sunt prea emoționată ca să pot închide ochii… Nu doar o dată am avut nevoie de ajutor medical pentru a-mi reveni rapid, pentru a urca pe scenă.

Cât despre titulatura de cea mai bună voce din România, cântăreața a spus că este un imens compliment. Pentru ea, acest lucru înseamnă că vocea ei reușește să emoționeze oamenii, Andra a punctat și că dincolo de talent, contează mult și cum rezonezi cu publicul tău.

Andra și-a început cariera muzicală la o vârstă foarte fragedă, iar succesul l-a cunoscut la 14 ani. Cântăreața a spus că la vârsta aceea, nu conștientiza de notorietatea pe care o dobândise, fiind concentrată numai pe ce are de făcut.

„Nu mi-am dat seama ce notorietate am, am fost foarte concentrată pe ce am de făcut, voiam ca fiecare apariție să fie cât mai bună. Mă pregăteam mult, mă consumam mult de emoții și dădeam tot ce puteam atunci când înregistram sau urcam pe o scenă sau mergeam la o emisiune TV sau radio. Când au început să mă salute oameni pe stradă, m-am simțit bucuroasă, mândră de ce realizam, dar eram un copil: nici nu îmi făceam multe griji, nici nu conștientizam ce înseamnă să fii cunoscut”, a spus aceasta.