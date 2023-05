În vârstă de 77 de ani, Rică Răducanu, nu o duce grozav cu sănătatea. Legenda grupării de sub Podul Grant a anunțat că are probleme de sănătate, iar medicii nu i-au dat vești prea bune.

Rică Răducanu are probleme cu genunchii, iar în ultima perioadă a făcut mai multe vizite la spital. Legendarul goalkeeper al alb-vișiniilor nu a primit vești prea bune din partea medicilor și face tratament cu injecții.

Ar putea fi operat

Fostul mare portar rapidist ar putea ajunge la bisturiu, însă el nu își dorește să facă nicio operație. Rică Răducanu se teme pentru perioada lungă de recuperare care ar urma după această intervenție.

O declarație despre sănătate făcută pentru „Click!” a pus pe jar toată suflarea giuleșteană.

„Nu sunt deloc bine, tocmai ce am fost în perioada asta la spital și medicii mi-au spus că nu sunt ok deloc cu sănătatea, mai exact cu picioarele, știți și voi că mă supără de ani de zile, iar acum problemele s-au acutizat și mai mult. Am probleme mari cu cartilajele, fac injecții în continuare pentru că mă dor foarte tare.

Medicii mi-au zis că vor să îmi pună o tijă în perioada următoare la ele, dar eu nu vreau să mă operez că, după o să urmeze o perioadă lungă de recuperarea, în care efectiv voi învăța să merg fix ca un copil. Nu vreau să ajung aici”, a declarat nea Rică.

Relaxare la mare, la tratament

Portarul de poveste al Giuleștiului își face bagajele, pentru că la sfârșitul acestei săptămâni va pleca la mare, unde va merge să se relaxeze. Rică Răducanu regretă că din cauza problemelor cu genunchii nu mai poate juca tenis de picior, așa cum obișnuia să o facă în fiecare vară, la mare.

„Pe 1 iunie cred că o să plec la mare, dar să știi că nu mai este ce a fost. Nu mai pot juca un tenis cu piciorul, așa cum o făceam odată. Acum mă duc să stau la relaxare.

Am zis că dacă tot ajung la mare o să merg la Neptun și la Mangalia pentru tratament acolo poate – poate am noroc și îmi mai dă drumul la durere”, a conchis Rică Răducanu pentru sursa mai sus menționată.