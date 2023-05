Șeful Ligii Profesioniste de Fotbal a ajuns de urgență la spital

Șeful Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Gino Iorgulescu, a ajuns pe mâinile medicilor din cauza unor probleme de sănătate.

Recent, Gino Iorgulescu a acuzat stări de rău, neexcluzând posibilitatea de a fi făcut un infarct minor. Din fericire, a fost stabilizat rapid, însă cel mai probabil va fi nevoit să treacă printr-o nouă intervenție chirurgicală la inimă.

Medicii au fost foarte rezervați în a-i oferi informații despre starea sa de sănătate din dorința de a-l proteja. Gino Iorgulescu va fi ținut sub control permanent pentru a se evita o tragedie.

„Acum mă simt binișor, ok. Am deja un stent și se pare că va trebui să-l pun și pe al doilea. Să vedem cum evoluează după tratament. Doctorii mi-au spus că am pățit asta din cauza stresului și celorlalte probleme de sănătate pe care le am. Nu știu dacă a fost chiar infarct, dar nu m-am simțit bine deloc.

Trebuie să-mi fac analizele că am o infecție la coloană, din cauza căreia am stat anul trecut în spital o lună și jumătate. Sau poate n-au vrut să-mi spună mie mai multe. Dar mi-au spus că trebuie să mă țină sub control permanent”, a declarat, joi, Gino Iorgulescu pentru Cancan.

Cine este Gino Iorgulescu?

Gino Iorgulescu s-a născut pe data de 15 mai 1956 în Giurgiu. Este un fost fotbalist român și președintele Ligii Profesioniste de Fotbal din România din 2013 până acum. Acesta a jucat pentru echipa națională de fotbal a României, pe postul de fundaș central. Cea mai mare parte a carierei sale a jucat la Sportul Studențesc.

În sezonul 1977-78, a jucat ca atacant, înlocuindu-l pe Mircea Sandu, care suferise o accidentare gravă. După retragerea din fotbal, a îndeplinit funcțiile de antrenor secund al echipei naționale, ca secund al lui Mircea Rădulescu și Cornel Dinu, precum și de președinte al clubului FC Național.

În 2008, a fost decorat cu Ordinul „Meritul Sportiv” clasa a III-a pentru participarea la Campionatul European din 1984 și pentru întreaga activitate. În 2013, Gino Iorgulescu a fost ales în funcția de președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, înlocuindu-l astfel pe Dumitru Dragomir.