Premierul Marcel Ciolacu a vorbit, într-un podcast difuzat joi seară, despre scandalul legat de compania Nordis, afirmând că nu este treaba lui să stabilească legalitatea acțiunilor, ci responsabilitatea revine justiției.

De asemenea, el consideră că această controversă este folosită în scopuri politice, având în vedere candidatura sa la alegerile prezidențiale.

Întrebat despre implicațiile scandalului, Ciolacu a precizat că nu este de acord cu situația creată, dar că justiția este cea care trebuie să decidă dacă au fost comise fapte ilegale.

Când am arătat facturile, că sunt false. Au verificat, nu sunt false. Că nu-s chitanţe, că-i prea ieftin! Despre ce vorbim?!”, a declarat premierul.

„Nu-s de acord cu ce s-a întâmplat acolo. Cât e de legal, de ilegal, nu e treaba mea. E treaba magistratului, a procurorului, a judecătorului, e un dosar penal pornit. De ce mă judeci pe mine?! Mi-am plătit zborurile, am arătat facturile.

Acesta susține că atacurile sunt de natură politică și că afectează atât imaginea sa, cât și a Partidului Social Democrat (PSD).

„Nu sunt fapte penale, am plătit costul politic, personal, a afectat și partidul, dar cred că este suficient.

Are cineva ceva să-mi reproșeze, să-mi reproșeze pentru activitatea guvernamentală, ca să-mi ceri demisia. Îmi ceri demisia că am zburat cu un avion, unde am plătit bilet… Aici putem interpreta orice”, a adăugat Marcel Ciolacu.