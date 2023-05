Monica Anghel este una dintre cele mai apreciate artiste din țara noastră. Renumita cântăreață se bucură de o carieră de peste 30 de ani, fiind pe scenă de la vârsta de 14 ani.

Cel mai greu moment din viața celebrei cântărețe

Recent, celebra cântăreață a mărturisit care a fost cel mai greu moment din viața sa. Artista a dezvăluit că s-a operat pe coloană în urmă cu șase ani.

“Cel mai greu a fost atunci când, în urmă cu șase ani, m-am operat pe coloană și băiețelul meu era cu părinții mei la mare. Îți dai seama, a aflat acolo fiind și nu am fost lângă el să îi pot explica, să îi spun că o să fiu bine, că totul este în regulă.

Sigur că i-am spus la un moment dat: „Mamă, stai liniștit!”, dar nu a fost același lucru, pentru că nu era lângă mine. Știi ce zic!

Nu din dorința de a-l proteja nu i-am spus, ci pentru că eu m-am operat de urgență. Nu am făcut-o cu intenție, nu am vrut să îi ascund, să nu îi spun”, a mărturisit Monica Anghel.

Monica Anghel a fost la un pas de moarte

De asemenea, Monica Anghel a vorbit și despre o mare cumpănă din viața sa, care aproape a omorât-o. Artista a mărturisit că era să moară în urmă cu mulți ani din cauza unei operații greșite.

“Am avut o cumpănă mare cu mulți ani în urmă. Era să mor atunci din cauza unei operații greșite. A și murit omul acela între timp, așa că mă abțin. Dar o altă cumpănă a fost operația pe coloană. Pentru că am intrat în operație de urgență, cum spuneam, am avut o pareză de 98% pe piciorul drept. Am făcut recuperare timp de un an și șase luni.

Zi de zi, zi de zi. Și tot atunci am început și să slăbesc, și să îmi schimb stilul de viață. Și mă mențin. Cântăresc 58-59 de kilograme, cam așa. Aviv, ușor, ușor, a început să se ia după mine, din ceea ce văd”, a mai spus Monica Anghel, pentru VIVA.

Mai mult, Monica Anghel a mărturisit cum reușește să facă față atât vieții de artist, cât și a vieții de mamă.

“Îmi organizez foarte bine programul, pentru că altfel, evident, nu aș avea cum. Dar îmi organizez foarte, foarte bine timpul, și atunci le pot face.

Poate că nu le fac perfect pe toate, e posibil să nu reușesc asta”, a mai spus Monica Anghel.