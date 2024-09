Prețuri la pompă, joi, 12 septembrie 2024

Prețuri la pompă, joi, 12 septembrie 2024. Prețurile combustibililor variază de la o zi la alta în România.

Joi, 12 septembrie 2024, un litru de benzină standard costă între 6,89 lei și 7,04 lei. Un litru de benzină premium costă între 7,45 lei și 7,74 lei.

Un litru de motorină standard se vinde între 6,98 lei și 7,12 lei. Un litru de motorină premium costă între 7,39 lei și 7,68 lei.

Prețul GPL-ului variază între 3,44 lei și 3,46 lei pe litru.

Petrom a redus prețurile la pompă pentru a șasea oară luna aceasta

Petrom, care e liderul pe piața carburanților din România, a redus din nou prețurile la pompă, joi, 12 septembrie 2024, pentru a șasea oară luna aceasta. De data aceasta, prețul a scăzut cu 5 bani pe litru. Motorina a ajuns să coste sub 7 lei pe litru, la doar două zile după ce și benzina a trecut sub acest prag. Acum, în aproape toate stațiile Petrom, motorina costă sub 7 lei pe litru.

De exemplu, în Capitală, la stația Petrom Vitan, benzina standard costă doar 6,89 lei pe litru, iar motorina standard costă numai 6,98 lei pe litru. În toate stațiile Petrom din București, prețul benzinei standard variază între 6,83 lei și 6,90 lei pe litru. Motorina standard se vinde între 6,86 lei și 6,99 lei pe litru.

Prețuri asemănătoare au mai fost doar pe 5 iunie 2024, după o serie de 14 reduceri. La acel moment, stația Petrom Vitan din București afișa 6,93 lei pentru un litru de benzină standard și 6,98 lei pentru motorină standard.

Ultima scădere a avut loc marți, 10 septembrie 2024

Ultima scădere de preț din luna aceasta a avut loc marțea trecută, 10 septembrie 2024. Atunci, benzina și motorina s-au ieftinit cu 6 bani pe litru, la doar o zi după o altă reducere de 4 bani pentru benzină.

Vinerea trecută, 6 septembrie 2024, a mai avut loc o scădere. Atunci benzina standard și motorina standard s-au ieftinit cu 4 bani pe litru.

Joia trecută, 5 septembrie 2024, Petrom a redus prețul benzinei standard cu 8 bani, iar motorina standard s-a ieftinit cu 4 bani.

Marțea trecută, 3 septembrie 2024, benzina standard s-a ieftinit cu 4 bani, dar prețul motorinei a rămas neschimbat. Toate aceste scăderi vin după mai multe reduceri din luna august.