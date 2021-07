Denise Rifai dă lovitură după lovitură. Emisiunea 40 de întrebări cu Denise Rifai face audienţe din ce în ce mai bune, iar şefii postului au decis să facă o schimbare radicală. Emisiunea celebrei jurnaliste va fi difuzată, de săptămâna viitoare, mai devreme cu o jumătate de oră. Mai exact, marţi, 27 iulie, emisiunea 40 de întrebări cu Denise Rifai va începe la ora 22.30.

Denise Rifai dă lovitura la Kanal D

Această schimbare vine în urma audienţelor bune, dar şi în urma dorinţei şi cererilor publicului. Fanii emisiunii au scris, de mai multe ori, pe reţelele de socializare că şi-ar dori ca 40 de întrebări cu Denise Rifai să se difuzeze marţea la o oră cât mai apropiată de prime-time.

Schimbări în grila de programe a celor de la Kanal D

De altfel, de luni, 26 iulie, vor interveni mai multe schimbări în cadrul grilei celor de la Kanal D. Şefii postului au făcut mai multe modificări. De exemplu, după finalul show-ului Survivor România aceştia au fost nevoiţi să difuzeze alt program pe acel interval orar.

Iată grila completă a Kanal D de săptâmâna viitoare

LUNI 26.07.2021

6:45 – 7:30 STIRILE KANAL D – r, AP

7:30 – 8:15 TELESHOPPING

8:15 – 8:45 Pastila de ras – AP

8:45 – 9:15 TELESHOPPING

9:15 – 11:00 POVESTEA NOASTRA – serial, drama, cu: Hazal Kaya; Burak Deniz; Reha Ozcan; Nesrin Cavadzade, titlul original: “Bizim Hikaye”, AP

11:00 – 12:00 PUTEREA DRAGOSTEI – show matrimonial, prezinta: Cristina Mihaela Dorobantu, divertisment, AP

Prezentarea show-ului matrimonial:

7 femei si 7 barbati vor locui separat, dar isi vor putea petrece opt ore pe zi impreuna in Casa Dragostei, in afara acesteia ei neavand voie sa se intalneasca. Intrebarea pe care o genereaza reality-ul si miza acestuia transforma formatul intr-un adevarat experiment social: este posibil sa se nasca iubirea adevarata intre oameni care nu se cunosc si care sunt nevoiti sa interactioneze doar cateva ore pe zi?

Cat de usor sau de dificil se pot descoperi afinitati sau, dimpotriva, disonante, intre persoane care nu stiu absolut nimic una despre cealalta? Si cum se construieste increderea si se aprinde cel mai greu de definit sentiment: dragostea?

12:00 – 13:00 STIRILE KANAL D – stiri, sport, prezinta Ilinca Obadescu, AP

13:00 – 15:00 IN CAUTAREA ADEVARULUI – drama, prezinta: Ernest, AP

15:00 – 17:00 TEO SHOW – divertisment, prezinta: Teo Trandafir si Bursucu, AP

17:00 – 19:00 PUTEREA DRAGOSTEI – show matrimonial, prezinta: Cristina Mihaela Dorobantu, divertisment, AP

19:00 – 20:00 STIRILE KANAL D – cu: Silvia Ionita, AP

20:00 – 22:30 NEHIR – serial nou, Turcia, 2020, actori: Biran Damla Yilmaz, Feyyaz Duman, Sumru Yavrucuk, Burak Yörük, titlul original: BARAJ, AP

“Nehir” descrie povestea impresionantă a unei tinere care duce o luptă continuă pentru supraviețuire. Nehir Aksu, interpretată de actrița Biran Damla Yilmaz, a avut o copilarie extrem de dificilă. Abandonată de către părinți, încă din fragedă pruncie, s-a confruntat cu greutățile inerente vieții în orfelinat.

Ajunsă la adolescență, o cunoaste pe Zerrin (Sumru Yavrucuk), o femeie foarte inteligență care o ia pe frumoasa fată sub aripa ei protectoare, si o învață cum să supraviețuiască dar, cel mai <important>, îi va fi un adevărat mentor în tainele înșelăciunii.

Nehir și Zerrin devin, astfel, <partenere de afaceri>. Nehir va profita din plin de frumusețea sa, și va folosi acest avantaj pentru a cuceri tot mai muți oameni bogați, influenți, iar Zerrin pretinde că este mama frumoasei fete. Duo-ul funcționează fără cusur până într-o zi când, în timp ce își căutau următoarea țintă, Zerrin observă că Nehir este foarte apropiată de un personaj numit „Nazim”.

O dispută între cele două <partenere> o determină pe Nehir să-și lase trecutul în urmă și să-și dorească a începe o nouă viață și a-i fi alături lui Nazim Guney (Feyyaz Duman), bărbatul de care se simte tot mai apropiată.

Pentru cele trei personaje, Nehir, Zerrin și Nazim, fiecare zi este o nouă provocare în care falsitatea și minciuna sunt la ordinea zilei, și doar adevărul este singurul lucru care poate schimba totul, înainte că lucrurile să devină iremediabile. Ce se întâmplă, însă, într-o lume în care oamenii sunt judecați după înfățișarea lor? Va reuși, oare, iubirea adevărată să triumfe și să schimbe în bine viețile protagoniștilor?

22:30 – 0:30 TRAIRI ALATURI DE ANDREEA MANTEA – prezinta: Andreea Mantea, divertisment, AP

0:30 – 1:30 Stirile Kanal D – r

1:30 – 5:15 PUTEREA DRAGOSTEI – r

5:15 – 6:45 In cautarea adevarului – r

MARTI 27.07.2021

6:45 – 7:30 STIRILE Kanal D – r

7:30 – 8:15 TELESHOPPING

8:15 – 8:45 Pastila de ras – AP

8:45 – 9:15 TELESHOPPING

9:15 – 11:00 POVESTEA NOASTRA – serial, drama, cu: Hazal Kaya; Burak Deniz; Reha Ozcan; Nesrin Cavadzade, titlul original: “Bizim Hikaye”, AP

11:00 – 12:00 PUTEREA DRAGOSTEI – show matrimonial, prezinta: Cristina Mihaela Dorobantu, divertisment, AP

12:00 – 13:00 STIRILE KANAL D – stiri, sport, prezinta Ilinca Obadescu, AP

13:00 – 15:00 IN CAUTAREA ADEVARULUI – drama, prezinta: Ernest, AP

15:00 – 17:00 TEO SHOW – divertisment, prezinta: Teo Trandafir si Bursucu, AP

17:00 – 19:00 PUTEREA DRAGOSTEI – show matrimonial, prezinta: Cristina Mihaela Dorobantu, divertisment, AP

19:00 – 20:00 STIRILE KANAL D – cu: Silvia Ionita, AP

20:00 – 22:30 NEHIR – serial nou, Turcia, 2020, actori: Biran Damla Yilmaz, Feyyaz Duman, Sumru Yavrucuk, Burak Yörük, titlul original: BARAJ, AP

22:30 – 1:00 40 DE INTREBARI CU DENISE RIFAI – prezinta: Denise Rifai, talk-show, AP

1:00 – 2:00 Stirile Kanal D – r

2:00 – 5:15 PUTEREA DRAGOSTEI – r

5:15 – 6:45 In cautarea adevarului – r

MIERCURI 28.07.2021

6:45 – 7:30 STIRILE KANAL D – r, AP

7:30 – 8:15 TELESHOPPING

8:15 – 8:45 Pastila de ras – AP

8:45 – 9:15 TELESHOPPING

9:15 – 11:00 POVESTEA NOASTRA – serial, drama, CU: Hazal Kaya; Burak Deniz; Reha Ozcan; Nesrin Cavadzade, titlul original: “Bizim Hikaye”AP

Multi dintre telespectatori se vor regasi in situatiile comune sau mai putin obisnuite cu care se confrunta protagonistii si vor avea bucuria sa o reintalneasca pe Hazal Kaya („Feriha” si „Iubire ascunsa”) interpretand-o pe Filiz, persponajul central feminin, o tanara ambitioasa care devine ca o adevarata mama pentru fratiorii mai mici. Filiz preia fraiele intretinerii familiei numeroase, cu responsabilitati cu mult peste cele tipice varstei sale, dupa ce mama lor ii abandoneaza.Isi face datoria din iubire si nu se plange de nimic, in ciuda comportamentului deviant al tatalui lor, alcoolic, Fikri (interpretat de Reha Ozcan).

Desi sunt saraci, copiii au invatat sa gestioneze asemeni unor adulti responsabili grijile care nu ii ocolesc. In timp ce Filiz isi dedica viata fratilor ei, impartasind nemultumirile sale doar celei mai bune prietene, Tulay (Nesrin Cavadzade), brusc apare in viata ei charismaticul Baris (Burak Deniz).

Acesta incearca sa o impresioneze cu fiecare ocazie pe Filiz, in timp ce fata crede ca in existenta ei nu este loc pentru dragoste si se lupta cu sentimentele pe care i le trezeste chipesul tanar. Povestea de dragoste dintre Filiz si Baris se complica atunci cand isi face aparitia Cemil (Mehmetcan Mincinozlu), ofiterul de politie indragostit si el de frumoasa tanara. Inainte de a deveni una dintre cele mai cunoscute actrite din Turcia, a aparut in mai multe reclame si a cochetat cu lumea modelingului. Absolventa a Universitatii din Istanbul, sectia Arte Frumoase, Hazal a studiat vioara si baletul. In serialul „Povestea noastra”, tanara impresioneaza inca o data prin naturaletea cu care isi interpreteaza partitura actoriceasca.

11:00 – 12:00 PUTEREA DRAGOSTEI – show matrimonial, prezinta: Cristina Mihaela Dorobantu, divertisment, AP

12:00 – 13:00 STIRILE KANAL D – stiri, sport, prezinta Ilinca Obadescu, AP

13:00 – 15:00 IN CAUTAREA ADEVARULUI – drama, prezinta: Ernest, AP

15:00 – 17:00 TEO SHOW – divertisment, prezinta: Teo Trandafir si Bursucu, AP

17:00 – 19:00 PUTEREA DRAGOSTEI – show matrimonial, prezinta: Cristina Mihaela Dorobantu, divertisment, AP

19:00 – 20:00 STIRILE KANAL D – cu: Silvia Ionita, AP

20:00 – 23:00 NEHIR – serial nou, Turcia, 2020, actori: Biran Damla Yilmaz, Feyyaz Duman, Sumru Yavrucuk, Burak Yörük, titlul original: BARAJ, AP

23:00 – 0:30 ASTA-I ROMANIA! – r

0:30 – 1:30 Stirile Kanal D – r

1:30 – 4:00 PUTEREA DRAGOSTEI – r, AP

4:00 – 5:15 ASTA-I ROMANIA – r

5:15 – 6:45 IN CAUTAREA ADEVARULUI – R

JOI 29.07.2021

6:45 – 7:30 STIRILE KANAL D – r, AP

7:30 – 8:15 TELESHOPPING

8:15 – 8:45 Pastila de ras – AP

8:45 – 9:15 TELESHOPPING

9:15 – 11:00 POVESTEA NOASTRA – serial, drama, CU: Hazal Kaya; Burak Deniz; Reha Ozcan; Nesrin Cavadzade, titlul original: “Bizim Hikaye”AP

11:00 – 12:00 PUTEREA DRAGOSTEI – show matrimonial, prezinta: Cristina Mihaela Dorobantu, divertisment, AP

Prezentarea show-ului matrimonial:

12:00 – 13:00 STIRILE KANAL D – stiri, sport, prezinta Ilinca Obadescu, AP

13:00 – 15:00 IN CAUTAREA ADEVARULUI – drama, prezinta: Ernest, AP

15:00 – 17:00 TEO SHOW – divertisment, prezinta: Teo Trandafir si Bursucu, AP

17:00 – 19:00 PUTEREA DRAGOSTEI – show matrimonial, prezinta: Cristina Mihaela Dorobantu, divertisment, AP

19:00 – 20:00 STIRILE KANAL D – cu: Silvia Ionita, AP

20:00 – 23:00 NEHIR – serial nou, Turcia, 2020, actori: Biran Damla Yilmaz, Feyyaz Duman, Sumru Yavrucuk, Burak Yörük, titlul original: BARAJ, AP

23:00 – 0:00 ROVENTURA – r

0:00 – 1:00 Stirile Kanal D – r

1:00 – 4:00 PUTEREA DRAGOSTEI – r, AP

4:00 – 5:00 ROVENTURA – r

5:00 – 6:45 In cautarea adevarului – r

VINERI 30.07.2021

6:45 – 7:30 STIRILE KANAL D – r, AP

7:30 – 8:15 TELESHOPPING

8:15 – 8:45 Pastila de ras – AP

8:45 – 9:15 TELESHOPPING

9:15 – 11:00 POVESTEA NOASTRA – serial, drama, CU: Hazal Kaya; Burak Deniz; Reha Ozcan; Nesrin Cavadzade, titlul original: “Bizim Hikaye”AP

11:00 – 12:00 PUTEREA DRAGOSTEI – show matrimonial, prezinta: Cristina Mihaela Dorobantu, divertisment, AP

12:00 – 13:00 STIRILE KANAL D – stiri, sport, prezinta Ilinca Obadescu, AP

13:00 – 15:00 IN CAUTAREA ADEVARULUI – drama, prezinta: Ernest, AP

15:00 – 17:00 TEO SHOW – divertisment, prezinta: Teo Trandafir si Bursucu, AP

17:00 – 19:00 PUTEREA DRAGOSTEI – show matrimonial, prezinta: Cristina Mihaela Dorobantu, divertisment, AP

19:00 – 20:00 STIRILE KANAL D – cu: Silvia Ionita, AP

20:00 – 23:00 NEHIR – serial nou, 2020, Turcia, actori: Biran Damla Yilmaz, Feyyaz Duman, Sumru Yavrucuk, Burak Yörük, titlul original: BARAJ, AP

23:00 – 1:00 ROATA NOROCULUI – r

1:00 – 2:00 Stirile Kanal D – r

2:00 – 5:15 PUTEREA DRAGOSTEI – r, AP

5:15 – 6:45 In cautarea adevarului – r

SAMBATA 31.07.2021

6:45 – 7:30 STIRILE KANAL D – r

7:30 – 8:00 Pastila de ras – AP

8:00 – 8:30 TELESHOPPING

8:30 – 11:00 TRAIRI ALATURI DE ANDREEA MANTEA – r

11:00 – 11:30 SPORT, DIETA SI O VEDETA – emisiune magazin, cu: Florentina Opris, AP

11:30 – 12:00 TELESHOPPING

12:00 – 13:00 STIRILE KANAL D – prezinta: Simona Patruleasa; AP

13:00 – 15:00 IN CAUTAREA ADEVARULUI – drama, prezinta: Ernest, AP, r

15:00 – 16:00 ROVENTURA – magazin, prezinta: George Mihai si Andreea Stravoiu, AP

16:00 – 18:00 PUTEREA DRAGOSTEI – Gala, divertisment, prezinta: Cristina Mihaela Dorobantu, AP

18:00 – 19:00 STIRILE KANAL D – cu: Christian Sabbagh

19:00 – 20:00 PUTEREA DRAGOSTEI – Gala, divertisment, show matrimonial, prezinta: Cristina Mihaela Dorobantu, AP

20:00 – 22:30 FRATELE MEU – film artistic, Turcia, 2016, regia: Mert Baykal, cu:

Burak Özçivit, Murat Boz, partea 1, titlul original: KARDESIM BENIM, AP

22:30 – 0:30 40 DE INTREBARI CU DENISE RIFAI – r

0:30 – 1:30 STIRILE KANAL D – r

1:30 – 4:45 PUTEREA DRAGOSTEI – r

4:45 – 5:15 Pastila de ras – divertisment, AP

5:15 – 6:45 In cautarea adevarului – r

DUMINICA 01.08.2021

6:45 – 7:30 STIRILE KANAL D – r

7:30 – 8:00 SPORT, DIETA SI O VEDETA – emisiune magazin, cu: Florentina Opris, AP, r

8:00 – 8:30 TELESHOPPING

8:30 – 10:30 TEO SHOW – r

10:30 – 11:30 ROVENTURA – r

11:30 – 12:00 TELESHOPPING

12:00 – 13:00 STIRILE KANAL D – prezinta: Simona Patruleasa, AP

13:00 – 14:30 IN CAUTAREA ADEVARULUI – drama, r, AP

14:30 – 16:00 ASTA-I ROMANIA! – emisiune magazin, prezinta: Mihai Ghita, AP

16:00 – 18:00 PUTEREA DRAGOSTEI – Gala, divertisment, prezinta: Cristina Mihaela Dorobantu, AP

18:00 – 19:00 STIRILE KANAL D – cu: Christian Sabbagh, AP

19:00 – 20:00 PUTEREA DRAGOSTEI – Gala, prezinta: Cristina Mihaela Dorobantu, divertisment, AP

20:00 – 22:00 ROATA NOROCULUI – sezon nou, divertisment, cu: Bursucu si Ana-Maria Barnoschi, AP

22:00 – 0:00 DECLARATIE DE DRAGOSTE – film artistic, Romania, 1985, regia: Nicolae Corjos, cu: Adrian Păduraru, Teodora Mareș, AP

Synopsis:

Un film despre iubire si viata de licean care a umplut cinematografele. „Declaratie de dragoste” poate fi considerat unul dintre primele „lovestory-uri” romanesti. Adrian Paduraru si Teodora Mares sunt protagonisti, iar Ion Caramitru si Tamara Buciuceanu fac doua roluri de neuitat in ipostaza faimosilor profesori Socrate, respectiv Isoscel.

0:00 – 1:00 STIRILE KANAL D – r

1:00 – 4:00 Puterea Dragostei – r

4:00 – 5:30 Asta-i Romania! – r

5:30 – 6:45 In cautarea adevarului –