Vaccinarea obligatorie va fi introdusă în România? Nu este un scenariu care trebuie eliminat

Declarația lui Kelemen Hunor a fost făcută după şedinţa coaliţiei de guvernare. Potrivit acestuia, „suntem sub 5 milioane de persoane vaccinate” și „nu se poate sta așa”.

„Doamna ministru a prezentat propuneri care, din punctul nostru de vedere, sunt susţinute, pot fi susţinute şi, bineînţeles, vor fi mai departe discuţii la nivelul Guvernului – şi cu restricţii, şi cu stimulente -, deci merg împreună toate aceste lucruri. Trebuie să facem ceva, ceva mai mult decât am făcut până acum pentru că lucrurile nu stau bine. Suntem sub 5 milioane de persoane vaccinate, nu se poate sta aşa şi sunt multe exemple din statele europene şi nu numai unde astfel de măsuri au avut rezultate. Deci, vom susţine aceste măsuri, dar nu vreau să intru în amănunte când şi sub ce formă. Ministerul Sănătăţii trebuie să vină cu o propunere, Guvernul decide, dar trebuie să vină cu o propunere exactă, o hotărâre de guvern”, a spus Kelemen Hunor.

De asemenea, acesta a fost întrebat dacă ar fi de acord ca personalul medical să fie obligat să se testeze pe banii proprii în cazul în care nu este de acord să se vaccineze.

„Da, sunt de acord. Eu aş fi de acord cu multe lucruri mult mai dure pentru că, dacă nu ar fi fost câteva vaccinuri obligatorii, mulţi dintre noi nu am sta astăzi aici. Deci, eu aş fi de acord cu măsuri mult mai dure, dar, sigur, lucrurile trebuie văzute în evoluţie. Da, sunt de acord cu ce s-a prezentat astăzi în coaliţie, vom fi de acord şi vom susţine aceste măsuri”, a răspuns vicepremierul.

Totodată, acesta a spus că sunt multe posibilităţi de stimulare a vaccinării, deoarece există bani pentru acest lucru.

„Da, există bani, dacă ne gândim cât a costat România tratamentul legat de COVID-19 în ultima perioadă, în jur de 500 milioane, şi dacă suntem conştienţi că urmează valul 4, atunci trebuie să avem măsuri proactive, să reducem cât de mult posibil efectul valului 4”, a conchis Kelemen Hunor.

Vaccinarea obligatorie pentru anumite categorii nu este un scenariu care trebuie eliminat

Vicepremierul Dan Barna a declarat marţi că vaccinarea obligatorie pentru anumite categorii nu este un scenariu care trebuie eliminat, în cazul în care situația pandemică se va agrava.

„Nu suntem încă acolo şi îmi doresc să nu ajungem, însă dacă lucrurile vor degenera şi dacă nu vom avea o cotă de vaccinare şi cifrele vor creşte foarte mult pe ceea ce înseamnă impactul acestei variante Delta – pentru că problema este foarte clară, avem 93% dintre cei testaţi pozitiv cu Delta sunt persoane nevaccinate -, este foarte clar că avem o vulnerabilitate mare pe acea componentă importantă din România care nu s-a vaccinat.

Da, există posibilitatea să ajungem în situaţia să trebuiască să luăm o măsură de genul vaccinarea este obligatorie în cazul medicilor sau a personalului medical. (…) Astăzi, nu discutăm despre vaccinarea obligatorie pentru nicio categorie, însă nu este un scenariu care trebuie eliminat pentru că lucrurile, dacă se vor agrava, vor trebui luate măsuri”, a declarat Barna la Parlament, după şedinţa coaliţiei.

Mai multa, Dan Barna a explicat că măsurile respective sunt vizate în cazul în care „incidenţa depăşeşte 2 la mie sau 3 la mie”.

„Toate aceste măsuri despre care am vorbit în spaţiul public, despre care a vorbit şi ministrul Sănătăţii se referă la situaţii în care incidenţa depăşeşte 2 la mie sau 3 la mie şi atunci şi relaxările pe care le-am văzut aseară. Ele sunt active în momentul acesta, dacă însă într-o localitate se va ajunge la o incidenţă peste 2 la mie, se va reveni la sistemul de relaxări, de reglementare din iulie, iar dacă va depăşi 3 la mie, se va reveni înapoi la sistemul de reglementare care era la 1 iunie.

În felul acesta, şi măsurile despre care am vorbit se vor aplica doar în acele localităţi în care avem o creştere a incidenţei. Or tocmai – şi acesta este mesajul pe care continui să-l spun în spaţiul public – pentru a nu ajunge în localităţile României să trebuiască să discutăm despre aceste măsuri de prevenţie, este important să ne vaccinăm. Vaccinându-ne, ne asigurăm că localităţile noastre rămân cu o incidenţă redusă sub 1 la mie, astfel încât să nu existe discuţiile legate de limitările de acces”, a completat Barna.

