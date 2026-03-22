Prezența aeronavelor de realimentare aeriană americane în România continuă să crească, după ce Forțele Aeriene ale Statelor Unite au trimis în Capitală încă un avion de tip Boeing KC-135 Stratotanker.

Informația a fost publicată de site-ul specializat în aviație Boarding Pass, care a relatat că aceasta este a șasea astfel de aeronavă dislocată la București în ultimele zile.

Potrivit sursei citate, avionul a decolat de la o bază aeriană din apropierea orașului Meridian, din statul american Mississippi, și a aterizat în dimineața zilei de duminică.

În paralel, alte trei aeronave de același tip, operate de US Air Force, au desfășurat o a doua serie de misiuni de realimentare aeriană în estul Mării Mediterane, în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Boarding Pass a precizat că aceste operațiuni au avut o durată de aproximativ șase ore, similară cu misiunile efectuate vineri. Primele zboruri de realimentare aeriană au fost realizate încă de joi seară, de aeronavele americane staționate la Baza 90 Aeriană din Capitală.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a confirmat că trei aeronave au efectuat un zbor în afara spațiului aerian românesc, însă a explicat că autoritățile române nu primesc informații detaliate despre natura exactă a misiunilor.

Oficialul a transmis că, în baza unei hotărâri adoptate recent de Parlament, România pune la dispoziție infrastructura de la Baza 90 pentru aceste aeronave, fără a avea acces la toate detaliile operaționale.

El a mai precizat că știe doar faptul că trei aeronave au decolat și au zburat în afara spațiului aerian național, însă nu poate confirma dacă au realizat efectiv operațiuni de realimentare.

„Deocamdată, în baza hotărârii Parlamentului de săptămâna trecută, noi punem la dispoziţie Baza 90 pentru aceste aeronave. Pot să confirm că au plecat trei aeronave aseară, că au efectuat un zbor, dar dacă au alimentat sau nu, nu este o chestiune care ni se raportează nouă (…) Ştiu că trei aeronave au plecat, au zburat în afara spaţiului aerian românesc. Dacă au alimentat sau nu au alimentat, nu ştiu să vă spun”, a afirmat ministrul Apărării.

Totodată, ministrul a explicat că Legislativul a aprobat dislocarea pe teritoriul României a unui număr de „până” la 15 astfel de aeronave.

Potrivit relatărilor anterioare ale Boarding Pass, încă din 16 martie patru avioane Boeing KC-135 Stratotanker au ajuns la București, după un zbor fără escală de aproape zece ore pe ruta Birmingham, statul Alabama – România. La o zi distanță, site-ul de specialitate a informat că al cincilea avion de acest tip a aterizat în Capitală.