Compania autohtonă Blue Air a operat, joi, 1 aprilie, zborul inaugural cu primul Boeing 737-8 MAX din România. Acesta este primul avion care intră în flota companiei, dintr-o comandă de zece aeronave în decursul a doi ani. CEO-ul companiei, Oana Petrescu, spune că în următorii doi ani Blue Air va avea una dintre cele mai moderne flote din Europa datorită investițiilor făcute. De asemenea, aceasta a povestit cum anul trecut nu știa dacă firma pe care o conduce va mai exista, din cauza panedemiei, iar acum lucrurile par să revină la normal. Mai mult, aceasta a promis că Blue Air va rămâne o companie low-cost, cu prețuri cât mai mici.

“Nu am știut dacă o supraviețuim, nu am știut dacă ne luăm zborul, nu am știut dacă trecem iarna. Toate lucrurile acestea au trecut, grație eforturilor colegilor mei cărora le mulțumesc, dar și grație ajutorului și susținerii dumneavoastră, pasagerilor noștri, care au continuat să zboare cu noi. Mulțumim agențiilor care au continuat să ne promoveze, autorităților, reprezentanților ministerelor și celor care au făcut posibil să obținem creditul garantat de stat. Statul român a avut încredere în noi că ne vom face treaba. Dorim să răspundem încrederii pe care am primit-o. Zburăm să sărbătorim”, a transmis Oana Petrescu în timpul zborului.

Zbor inaugural deasupra României

Jurnaliști, pasionați și angajați ai Blue Air au fost invitați joi, 1 aprilie, la un zbor inaugural cu noul aparat de zbor. Acesta a decolat de pe Aeroportul Otopeni, a zburat deasupra Văii Prahovei, spre Brașov, pe lângă munți, până deasupra Sibiului, ca apoi să se întoarcă pe Valea Jiului spre Pitești și apoi București. Piloții au zburat la o altitunine mai joasă și cu o viteză mai mică, astfel încât cei prezenți să se bucure de peisajele incredibile de pe geam. Totul a mers conform planului, mai ales că ziua aleasă s-a nimerit a fi una fără nori și extrem de însorită.

Zece avioane Boeing 737-8 MAX, inchiriate pe termen lung de la Air Lease Corporation

Blue Air a închiriat o aeronavă Boeing 737-8 pe termene lung de la Air Lease Corporation. Acesta este primul din cele zece noi avioane pe care operatorul român le-a închiriat. Celelalte nouă 737-8 care urmează să intre în flota companiei sunt programate să fie livrate către Blue Air din aprilie 2021 până în 2022.

Avionul, înmatriculat YR-MXA, are o configurație de 189 de locuri și e vechi de 1,5 ani. O altă aeronavă Boeing MAX, cu număr de înmatriculare YR-MXB va ajunge în flota companiei.

„Odată ce toate avioanele de la ALC vor fi livrate, Blue Air va avea cea mai mare flotă de avioane noi 737-8 din Europa de Est. 737-8 va oferi cea mai modernă tehnologie eficientă din punct de vedere al consumului de combustibil pentru a atinge obiectivele de creștere și extindere a rutelor companiei aeriene”, a explicat Steven F. Udvar-Házy, președintele executiv al Air Lease Corporation.

Ce flotă are acum Blue Air

Pe lângă această aeronavă, Blue Air mai are închiriate de la ALC șase Boeing 737-800s and și un Boeing 737-700 pe termen lung. În prezent, Blue Air opereaza 18 avioane tip Boeing 737 seriile 737-300, 737-500 si 737-800, cu o capacitate cuprinsa intre 120 si 189 pasageri, potrivit datelor de website.

În 2017, ALC anunțase că Blue Air închiriază 12 avioane Boeing, dintre care șase avioane noi Boeing 737 MAX 8 şi şase avioane folosite 737-800. Avioanele erau programate pentru livrare între mijlocului anului 2019 şi primul trimestru din 2021. Tot atunci, Blue Air plasase și o comandă directă la Boeing pentru șase modele MAX 8, însă a renunțat la anul trecut la comandă, potrivit Airlines Travel.

Ajutor de stat pentru Blue Air în pandemie

Comisia Europeană a aprobat, în conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat, o garanție de împrumut de până la aproximativ 62 de milioane EUR (aproximativ 301 milioane RON) în favoarea companiei aeriene românesti Blue Air. Măsura a urmărit să compenseze compania aeriană pentru daunele suferite din cauza pandemiei de coronavirus, precum și să îi ofere suport urgent de lichiditate. Măsura a fost aprobată parțial pe baza articolului 107 alineatul (2) litera (b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFEU) și parțial în conformitate cu Directivele din 2014 ale Comisiei privind Ajutorul de Stat pentru Salvare și Restructurare.

Blue Air este o companie aeriană românească privată cu baze în România, Italia și Cipru. Cu o flotă de 18 avioane, Blue Air a deservit 92 de rute și 15 țări, transportând peste 4 milioane de pasageri în 2019.