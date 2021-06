Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat luni, printr-un mesaj pe Twitter, că a primit Planul Național de Redresare și Reziliență propus de România.

“Am primit PNRR-ul României. Include reforme și investiții pentru sprijinirea tranziției verzi și digitale, creștere inteligentă, sănătatea, reziliența și politicile pentru generația viitoare. Next Generation EU va contribui la construirea unui viitor mai verde și sustenabil pentru România“, a scris Ursula von der Leyen, pe Twitter.

We received Romania’s recovery & resilience plan.

It includes reforms & investments to support the green and digital transitions, smart growth, health and resilience, and policies for the next generation.#NexGenerationEU will help build greener, more sustainable future in 🇷🇴

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 31, 2021