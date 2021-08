Vicepremierul Kelemen Hunor este de părere că remanierea trebuie făcută atunci când premierul „este convins că un ministru trebuie schimbat”. Totodată, premierul trebuie să respecte anumte „cutume”, dar fără a ţine cont de competiţiile interne din formaţiunile politice.

În ceea ce privește o eventuală remaniere în următoarea perioadă, Hunor precizează că nu s-a discutat „în aceste zile” despre remaniere şi, prin urmare, nu ştie dacă premierul „se gândeşte la vreo remaniere”.

„În acest moment, se poate face remaniere, că am trecut de jumătatea anului şi premierul a spus că va face această evaluare după jumătatea anului. Şi este la latitudinea premierului, dacă va discuta cu liderii partidelor din coaliţie, poate să facă.

Nu trebuie legate alte fronturi din partide şi competiţiile interne, din punctul meu de vedere şi cu experienţa mea, câtă experienţă am şi eu, remanierea trebuie să se facă dacă eşti convins că e momentul şi nu trebuie să te uiţi la alte considerente, că dacă nu ai făcut remanierea în momentul în care e cazul să faci, e mult mai greu mai târziu şi se adună, se adună, se adună.

Deci nu e vorba de persoana unui sau altuia, de partidul PNL, USR, UDMR, premierul trebuie să aibă această posibilitate, această capacitate: când este convins că un ministru trebuie schimbat, el să facă pasul, sigur, respectând anumite reguli, anumite cutume, dar nu trebuie să ţii cont de altceva, că dom-le, am congres, n-am congres, ce se va întâmpla, am competiţie, nu am competiţie”, a afirmat vicepremierul Kelemen Hunor, la Digi 24.

Un alt lucru abordat de vicepremier a fost declarația ministrului Investiţiilor şi Fondurilor Europene, Cristian Ghinea În opinia lui Kelemen Hunor, acesta „a fost cam obosit” atunci când a declarat că prin PNDL 3, statul, „cu pixul lui Dragnea care acum se plimbă de la unul la altul”, dă bani primarilor.

Totodată, el cataloghează abordarea ministrului Fondurilor Europene cu privire la programul naţional de investiţii drept „total greşită”, contextul în care necesitatea investițiilor în UAT-uri nu poate fi pusă sub îndoială.

„Eu cred că domnul Ghinea a fost cam obosit când a spus acest lucru. Şi pixul cui se plimbă în mâna lui Ghinea? E o abordare total greşită. Ieri am avut o discuţie în coaliţie, au cerut nişte lămuriri colegii din USR-PLUS, au venit cu nişte propuneri absolut de bun simţ şi vor fi incluse în ordonanţa de urgenţă aceste propuneri.

Dar să pui la îndoială necesitatea investiţiilor în UAT-uri pentru comunităţile locale spunând că a făcut nu ştiu cine ce şi în ce pix a stat la un moment dat, într-un alt guvern, o astfel de dezvoltare, program, proiect, este cam mult”, a afirmat Kelemen Hunor.

Vicepremierul a mai amintit că încă de la începutul anului s-a discutat despre un astfel de program.

Acuzațiile sunt excluse

„Nu e vorba de pixul lui Dragnea care se plimbă nu ştiu unde. Nu, nu se plimbă pixul nicăieri. Fiecare ministru şi-am asumat un rol într-un guvern şi are un pix, are o responsabilitate. Dar această responsabilitate nu înseamnă discriminare, nu înseamnă decizii politice şi (…) nimeni nu poate să ne acuze că am luat decizii politice sau de nu ştiu ce natură. (…) Cine să facă în locul nostru?”, a adăugat vicepremierul.

În acest context, Kelemen Hunor a venit cu ideea unui program de investiţii în dezvoltarea infrastructurii şcolare, în cazul în care România chiar își dorește ”şcoli sigure şi sănătoase”.

Amintim faptul că precizările lui Kelemen Hunor vin în contextul în care ministrul Cristian Ghinea a declarat că prin acest program statul vine „cu pixul lui Dragnea” şi împarte banii după cum doreşte.

„De ce nu lăsăm mai mulţi bani primarilor? Pentru că pe de o parte statul central ia bani care ar putea foarte bine să rămână la primari, primarii nu au bani să îşi facă bugetele de investiţii şi apoi vine statul în mărinimia lui, cu pixul lui Dragnea care acum se plimbă de la unul la altul, şi zice îţi dau ţie, îţi dau ţie.

Atunci USR-PLUS a zis nu putem să aprobăm ce criticam acum trei ani, că suntem nebuni. (…) De asta e atât de sexy această chestie. Pentru că fiecare poate să zică la primari: votaţi-mă pe mine şi să îţi dau bani. Or, noi vrem garanţii că nu se întâmplă asta, vrem garanţii că va fi şi cofinanţare locală la acest program”, a afirmat Ghinea într-o emisiune la Digi 24.