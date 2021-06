Remanierea guvernamentală este o sintagmă care dă fiori reci oricărui ministru, însă Ludovic Orban, preşedinte al PNL şi fost premier al României, susţine că deocamdată nu este cazul de aşa ceva în Cabinetul Cîţu, mai ales în cazul anumitor miniştri liberali.

Aflat joi la Piteşti, Ludovic Orban a fost întrebat de jurnalişti despre soarta miniştrilor liberali de la Agricultură, Adrian Oros, şi Finanţe, Alexandru Nazare, care, potrivit unor zvonuri, ar fi pe o listă a miniştrilor ce ar urma să fie remaniaţi de către premierul Cîţu.

Liderul PNL s-a declarat mulţumit de miniştrii liberali din Guvernul României şi spune că nu a auzit de nicio intenţie privind remanierea.

“Nu am auzit de acest lucru. Eu sunt mulţumit de echipa guvernamentală liberală şi, în mod evident, domnul ministru Oros a fost ministru şi în echipa pe care am condus-o eu la nivel guvernamental. Ca atare, eu nu am auzit de o astfel de intenţie”, a declarat Ludovic Orban .

Jurnaliştii au insistat, întrebându-l pe preşedintele PNL dacă ştie măcar despre vreo nemulţumire a lui Florin Cîţu referitor la activitatea miniştrilor de la Agricultură şi Finanţe.

Unul dintre cei care s-ar afla, potrivit zvonurilor, pe “lista neagră” a lui Florin Cîţu a fost şi el prezent la conferinţa de presă organizată la Piteşti. Este vorba despre Adrian Oros, ministrul Agriculturii, care neagă că o astfel de listă ar există şi că premierul ar fi nemulţumit de el.

Marţi, invitat la Televiziunea Română, premierul Florin Cîţu spune că nu-şi doreşte, pe termen scurt, o remaniere a Guvernului.

Întrebat dacă acum este în situaţia de a lua o astfel de decizie, şeful Guvernului a răspuns: “În acest moment, nu”.

Totuşi, premierul Cîţu a recunoscut că există miniştri care “au rămas în urmă”, scrie Agerpres.

“Sunt miniştri care au o performanţă foarte bună şi sunt miniştri care au rămas în urmă şi nu o spun eu asta. Uitaţi-vă şi în sondajele de opinie şi peste tot. Se vede clar că unii miniştri au o performanţă foarte bună, comunică, vorbesc cu oamenii, explică, vin cu măsuri, chiar dacă sunt controversate câteodată, dar sunt măsuri.

O să vedem atunci când trag linie, dar eu să ştiţi că-i avertizez pe miniştri în timp, dacă am discuţii cu ei şi spun că aici trebuie să meargă lucrurile în direcţia respectivă, aici am promis că facem asta şi nu am făcut, deci am aceste discuţii cu miniştrii”, a mai precizat Florin Cîţu, pentru TVR 1.