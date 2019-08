Clujul si-a adjudecat doua dintre cele mai mari festivaluri din tara, Electric Castle si Untold, iar publicul lor opteaza in numar din ce in ce mai mare sa ajunga la festival cu avionul. Conform estimarilor Vola.ro, in saptamanile festivalurilor aeroportul „Avram Iancu” din Cluj-Napoca a inregistrat cu pana la 40% mai multi calatori decat intr-o perioada normala.

Doua dintre cele mai mari festivaluri din Europa, Untold si Electric Castle, au transformat luna iulie in cea mai aglomerata si scumpa din an, pentru calatoriile cu avionul la Cluj-Napoca. In perioada 30 iulie – 4 august 2019 (saptamana festivalului Untold) au aterizat pe aeroportul din Cluj-Napoca cu 40% mai multi calatori fata de saptamana precedenta, in timp ce in perioada 15 – 21 iulie 2019 (saptamana Electric Castle) au aterizat pe aeroportul din Cluj-Napoca cu 37% mai multi calatori fata de saptamana precedenta (7 – 14 iulie 2019).

In cazul ambelor festivaluri, zborurile au inceput sa se ocupe inca din luna noiembrie, 2018. Primele rezervari de bilete de avion pe perioada festivalului Untold au fost facute inca de pe 11 noiembrie 2018, ziua in care au fost anuntate datele editiei din 2019. Este vorba despre o rezervare de 4 persoane, pe ruta Bucuresti – Cluj-Napoca si retur, cu Tarom, in valoare de 452 euro – 113 euro de persoana (taxe si bagaje incluse).

Primul bilet de avion cu destinatia Cluj-Napoca in perioada desfasurarii festivalului Electric Castle a fost cumparat pe 21 noiembrie, ziua in care au fost anuntati primii artisti care urmau sa concerteze pe scena festivalului. Pretul biletului pe ruta Bucuresti – Cluj-Napoca (si retur) a fost de 123 euro, pentru un zbor cu Tarom.

Turistii care si-au dorit sa participe la festivalurile din vestul tarii au platit intre 80 si 401 de euro pentru biletul de avion. Daca pentru biletele de avion cu date de calatorie in perioada festivalului Electric Castle pretul mediu a fost de 158 euro, in timpul festivalului Untold preturile au fost cu pana la 20% mai mari.

In medie, un bilet dus-intors pe ruta Bucuresti – Cluj-Napoca in perioada festivalului Untold a costat circa 194 de euro.

Daca pentru o vacanta termenul mediu pentru rezervarea biletelor de avion este de aproximativ 6 saptamani, in cazul festivalurilor, turistii si-au rezervat in proportie covarsitoare biletele de avion cu aproximativ 2 saptamani inainte de eveniment.

Conform analizei realizate de Vola.ro, aproximativ 5% dintre rezervarile atat pentru Electric Castle, cat si pentru Untold au fost facute inca din 2018, 10% au facute in primele luni din anul 2019 si aproximativ 30% au fost facute in lunile mai-iunie 2019.

Dintre calatoriile in perioada festivalului Electric Castle, 53% au fost rezervate in luna iulie, iar pentru cele din perioada festivalului Untold, 60% au fost rezervate in luna iulie, 2019, cu doar cateva saptamani inainte de startul evenimentelor.

Cel mai scump bilet de avion vandut pentru perioada festivalului Untold a costat 401 euro (pret pentru o persoana) si s-a inregistrat pe ruta Bucuresti – Cluj Napoca si retur, cu Tarom. Biletul a fost cumparat pe 31 iulie. Cel mai scump bilet de avion spre Cluj-Napoca, vandut pentru perioada Electric Castle, a costat 340 de euro (ruta Bucuresti – Cluj-Napoca, cu Tarom) si a fost cumparat pe 10 iulie.

Cele mai multe rezervari au fost facute pentru calatorii individuale. 73% dintre rezervarile din perioada festivalurilor au fost facute pentru o persoana, 20% pentru bilete de cuplu si doar 7% pentru grupuri.

Conform datelor Institutului de Statistica, Aeroportul „Avram Iancu” din Cluj-Napoca este al doilea din tara dupa numarul de pasageri, primul fiind aeroportul „Henri Coanda” Otopeni. Peste 30 de zboruri zilnice aterizeaza la Cluj-Napoca si alte aproximativ 35 de zboruri zilnice decoleaza de la Cluj-Napoca, dintre care aproximativ 5 curse zilnice spre Bucuresti, dar si spre orase din afara tarii precum Munchen, Frankfurt, Istanbul sau Varsovia.

18% dintre festivalierii care au calatorit cu avionul la Electric Castle au sosit la Cluj-Napoca pe 16 iulie, chiar in prima zi de festival, in timp ce 17% dintre ei au aterizat pe 19 iulie, zi in care cap de afis au fost cei de la Florence & The Machine. 15% dintre calatori au ajuns la Cluj-Napoca in ultima zi de Electric Castle, pentru a-i vedea pe cei de la Thirty Seconds to Mars.

20% dintre festivalierii care au calatorit cu avionul spre Untold au sosit la Cluj-Napoca pe 2 august, zi in care headliner-ul festivalului a fost Armin Van Buuren. In ultima zi de festival, cand pe scena a urcat Robbie Williams, au ajuns la Cluj-Napoca 18% dintre calatori, in timp ce pe 31 iulie, in prima zi de festival, au aterizat 17% dintre festivalieri.

Majoritatea biletelor dus-intors in perioada festivalurilor au fost pe ruta Bucuresti – Cluj-Napoca, dar printre orasele de plecare s-au numarat si Constanta, Nisa, Varsovia, Venetia, Bruxelles, Milano sau Londra.

In 2019 Vola a fost desemnata printr-un studiu Mercury Research drept cea mai de incredere si cea mai recomandata agentie de turism online din Romania. Compania a avut, inca de la infiintare, o dinamica exploziva, atat ca cifra de afaceri, cat si ca numar de angajati si clienti.

