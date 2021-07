Nu doar românii vor fi prezenți la acest festival extraordinar, ci și o mulțime de turiști străini, veniți în România special pentru se bucura de distracție la cel mai înalt nivel, așa cum a fost cazul la oricare din precedentele ediții UNTOLD.

Vorbim despre unul dintre cele mai importante festivaluri de muzică EDM din Europa și implicit de un factor extrem de pozitiv pentru brandul de țară. România este asociată astfel, pe piața de turism, și mai puternic cu distracția de înaltă calitate. Fără doar și poate, UNTOLD este un adevărat ambasador al brandului de țară al României în ultimii ani.

Cât costă biletele la UNTOLD 2021

Bilete la festival se pot cumpăra online, de pe website-ul oficial UNTOLD. Costurile pornesc de la 69 de euro plus taxe în acest moment, pentru un bilet de acces standard pentru o zi. Există și varianta de a achiziționa abonament de 4 zile la prețul de 159 euro plus taxe. Cei ce doresc extra beneficii pot opta și pentru bilet sau abonament de tip VIP, la prețuri ceva mai ridicate.

Vlad Cazino oferă zeci de pachete UNTOLD 2021

La fel ca la edițiile precedente, există o listă impresionantă de parteneri oficiali UNTOLD, semn că interesul publicului pentru festival este enorm. Branduri precum Kaufland, Ursus, Banca Transilvania, Visa, Coca-Cola, Vlad Cazino, Chio, Dare, Ballentine`s, Tazz by eMAG, Mol, Terapia sau Dettol sprijină evenimentul, iar astfel de asocieri aduc, de obicei, și mai multe avantaje pentru fani.

De exemplu, amatorii de jocuri de cazino pot profita de campania Vlad Cazino UNTOLD prin intermediul căreia sunt oferite pachete speciale la festival, rotiri la sloturi și chiar un automobil de lux.

În perioada 19 iulie – 26 septembrie, Vlad Cazino oferă clienților 7 pachete VIP UNTOLD + Cazare, 14 pachete VIP UNTOLD și 50 pachete standard UNTOLD. Marele premiu al campaniei Vlad Cazino este un super automobil Porsche Taycan 4 Cross Turismo. Pentru a avea șanse la premii, este necesar să urmezi pașii evenimentelor programate în cadrul campaniei.

Cazare la UNTOLD 2021

Fiind cerere foarte mare pentru servicii de cazare pe perioada desfășurării UNTOLD 2021, evident că prețurile au tendința de a crește în acel interval în zona Cluj-Napoca. Este recomandat să faci rezervările cu cât mai mult timp înainte de eveniment, să optezi eventual direct pe website-ul UNTOLD pentru bilete cu cazare la pachet. De asemenea, o opțiune poate fi să alegi cazare în afara orașului, deoarece există multe pensiuni și hoteluri în localitățile din apropiere de Cluj-Napoca.

Ce artiști vor face show pe scenele UNTOLD 2021

Și în 2021, la Cluj-Napoca vor fi prezenți artiști de top, precum David Guetta, Martin Garrix, The Script și Tyga. Multe alte nume completează lista de artiști de la UNTOLD 2021: Afrojack, Alok, Benny Benassi, Dimitri Vegas & Like Mike, DJ Snake, Lost Frequencies, Martin Solveig, Parov Stelar, Quintino, Steve Aoki, Amelie Lens, Jamie Jones, Loco Dice, Nina Kraviz, Pan-Pot, Paul Kalkbrenner, Raresh, Rhadoo, Tale of Us, Camo & Krooked, Chase & Status DJ Set, Dirtyphonics DJ Set, Dub FX, Netsky, Rudimental DJ, Wilkinson DJ Set & MC AD-APT.

Cum ajungi la UNTOLD 2021

Dacă vii din alte localități din România, la Cluj-Napoca poți să ajungi cu mașina personală, cu trenul, cu avionul sau chiar cu unele curse de autocar. Dacă ai în plan să alegi zborul, este recomandat să cumperi biletele de avion cât mai din timp, pentru că este foarte probabil să nu mai găsești locuri sau ca cele rămase să fie foarte scumpe în apropiere de marele eveniment.