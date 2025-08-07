Evenimentul Untold va avea loc între 7 și 10 august 2025, în Cluj-Napoca, și aduce pe scenă un program impresionant, adaptat tuturor gusturilor. Line-up-ul ediției aniversare de 10 ani este deja considerat unul dintre cele mai solide de până acum.

Post Malone vine pentru prima dată în România, alături de Metro Boomin, Armin Van Buuren, Tiesto, Anyma, Martin Garrix și mulți alții. Organizatorii au dezvăluit în detaliu programul complet al festivalului, împărțit pe zile, scene și ore.

În prima zi a festivalului UNTOLD, joi, 7 august, programul include spectacole pe șapte scene principale.

Pe Main Stage, publicul va putea urmări show-urile Partidului KISS FM, urmate de apariții live ale lui Sam Garrett, Rag’N’Bone Man, Tujamo, Don Diablo, Tiesto și Topic.

Pe Galaxy Stage urcă în fața publicului: Akos, Chapter 47, Marwan Dua, Black Coffee, Arapu B2B Priku și Nusha.

Pe DayDreaming Stage vor performa Julian M, Denes Toth, Vite, Parra For Cuva, Ben Böhmer (live), Armen Miran și Marten Lou.

La Alchemy Stage vor urca: Candyboii, Nouă Unșpe, Marko Glass & Bvcovia, Albert NBN, Petre Ștefan, Ian, Oscar și Wilkinson.

Time Stage aduce seturi semnate de Dario Di Bona, Adrien B2B Ifrim, Dalsenio B2B Rhum G, Pomboklap B2B Deny, Andre Soueid, Goldcher, Raffa Guido și Dumad & Alb Who & Cezar.

La Tram Stage, muzica este asigurată de Mircea Ivan, Grig, Addi, Toesup, 4Awl, Draos, Sharaf, Serginio, DJ Mă-ta, NRB B2B BRN și Villain.

Pe Retro Fantasia Stage: SOA Deejays, UNTOLD Creators Takeover, Antenna, Dan T & MC Zedho, Emo Reunion.

Vineri, 8 august, show-urile de pe Main Stage încep cu Bad & Boujee, continuă cu Altar, Delia, iar seara este marcată de concertul în premieră al lui Post Malone, urmat de un act surpriză, Armin Van Buuren și DJ Bliss.

Pe Galaxy Stage: Poltom, Persic, Nu Zau B2B Sepp, Dom Dolla, Artbat, Cezar.

La DayDreaming Stage evoluează: Antonia, Dymos & Shizzo, Caleesi & Kreis, Sebastien Leger, Mano Le Tough, Rampue Live și Marwan Dua.

Alchemy Stage găzduiește: TZU, Dan Gerosu, Bitză, Macanache, Vlad Dobrescu, Paraziții, Rusko și Alex Super Beats.

Pe Time Stage: 4Awl, Mari Martello B2B Lucille, Franc Falla B2B Vladimir, Colle, Charmeine și Andor Gabriel B2B Arias.

Tram Stage îi include pe Puri, Kuky, Amouse, Wolo, Junior B2B Ștefania, Marvo, Albwho & Manuel Riva, Manuel Riva, Karol Diac, Cemi și Candinod.

Pe Retro Fantasia Stage: Christian Rujoi, DJ Cosmin Nadasan, Pappa M & MC Dylma, Dan T & MC Zedho.

Main Stage oferă un spectacol diversificat cu PRO TV 30 Years Anniversary, Vama, WIZTHEMC, Metro Boomin, Hugel, Alok, Alan Walker, Steve Angelo și Vini Vici.

Pe Galaxy Stage: Mihnea Rog, Sara Bluma, Dan Andrei B2B Sublee, A:RPIA:R, Green Velvet și Toto Chiavetta B2B Zamna SoundSystem.

DayDreaming Stage include: Akos, Andi Moisescu, Julian Prince, Hraach Live, Royksopp (DJ Set), Jan Blomqvist, Day Dreamers și Beard2Beard.

Alchemy Stage aduce: Alduts Sherdley, Cojo, IDK, Azteca, HVNDS, M.G.L., Deliric x Silent Strike x Muse Orchestra și Șatra B.E.N.Z Aniversare.

Pe Time Stage performează: Andrew Maze B2B Digitalove, Andreea Esca & Otravă, Bogdan Vix, DJ Dark Mentol, Mademoiselle Sabah, RBOR, Simone Vitullo și Adrian Șaguna B2B Damiano.

Tram Stage: Alex Ungur, Cristian B, Simea, Yoyo, Suprize Act, Aurik & Pelin, Andrei M & Lucas, CDJ Cristian Daniel & Matei Sax, Clanker Jones, Marc Rayen.

Pe Retro Fantasia Stage: Emo Reunion, Christian Thomson Untold Creators, Crazy DJ, Pappa M & MC Dylma, Aurik & Pelin.

Main Stage: Digi FM 10 Years, Traditional Romanian Moment, Aura Șova, Irina Rimes, Inna, Becky Hill, Anyma, Fisher, Martin Garrix și Cancelled Music.

Galaxy Stage aduce: Vizan, Paso Doble, Mahony, Adriatique, Marco Corola și SIT.

La DayDreaming Stage: Jaheyo, Share, Daox, Paax, Bob Moses (Club Set), Pachanga Boys, Anthony Middleton (Audiofly) și Shimza.

Alchemy Stage închide cu: Tussin, Vescan, Spike, Grasu XXL, Puya, Dub FX feat. Woodnote, Rava și Killa Fonic.

Time Stage oferă show-uri cu: JustB2B Moise, Sean Norvis B2B Mike Kross, UNTOLD Creators, Block & Crown, Jay Ko & John Trend, Reman B2B DJ Andi, Eran Hersch B2B Andrew Dum, Aaron Sevilla B2B Peppe Citarella și Andre Rizo.

Pe Tram Stage: Adrian Rotar & Mc NFC, Underr, Daciant, B.Mike, Bipolvr, Kamil X MC Shuthy, Pici, Zo, Celavi.

Retro Fantasia Stage: Popblock, Gringo, Vybe 2 Play, Pappa M & MC Dylma.

Participanții pot alege între mai multe tipuri de abonamente:

Acces General: 1130 lei

Under 25: 748,27 lei

VIP Mainstage: 2680 lei

Galaxy Backstage: 2350 lei

VIP Experiences: 14.758,65 lei

Bilete individuale pe zile:

Acces General: 480,97 – 620,37 lei

VIP: 690,08 – 829,49 lei

Bilete pe zile:

Acces General Ziua 1 – 480,97 lei

Acces General Ziua 2 – 620,37 lei

Acces General Ziua 3 – 620,37 lei

Acces General Ziua 4 – 620,37 lei

VIP Ziua 1 – 690,08 lei

VIP Ziua 2 – 829,49 lei

VIP Ziua 3 – 829,49 lei

VIP Ziua 4 – 829,49 lei

Accesul în cadrul Untold este permis zilnic între orele 16:00 și 05:00. Organizatorii au stabilit reguli stricte pentru participanții minori.

Cei cu vârste sub 18 ani trebuie să aibă asupra lor un document de identitate și o declarație de acord parental. Copiii sub 14 ani pot intra doar însoțiți de un părinte, iar cei sub 7 ani beneficiază de acces gratuit, dar tot însoțiți de un adult.

Minorii sub 14 ani trebuie să fie însoțiți atât în zona de festival, cât și la ridicarea brățării de acces, se arată în regulament.