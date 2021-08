În 2019, adică la ediția precedentă, UNTOLD a ocupat locul 8 în top 50 festivaluri din lume, conform publicației DJ MAG. UNTOLD a atras peste 370.000 de participanţi în cele patru zile de festival din 2019, dintre care mai mult de 20% au fost turiști străini. De altfel, UNTOLD pare unul dintre cei mai importanți ambasadori ai turismului românesc, atrăgând foarte multe persoane care descoperă țara noastră ca destinație de divertisment, dincolo de tot ceea ce mai poate oferi România unor vizitatori străini.

Potrivit datelor publicate la precedenta ediție, investiția în organizarea festivalului a fost de peste 16 milioane de euro, bani obţinuţi de la firmele partenere care mizează pe promovare prin asociere (40% din buget), din vânzarea de tichete de acces (40%) şi de la partenerii care vin cu standuri în cadrul evenimentului (20%). Cea mai mare sumă este investită de către organizatori în onorariile plătite pentru artiști.

Acum, la UNTOLD 2021, se anunță o nouă desfășurare impresionantă de forțe și o listă de nume mari din muzica momentului, printre care David Guetta (DJ-ul număr 1 al planetei), Dimitri Vegas & Like Mike (pe locul 2 în topul DJ Mag 100 cei mai buni DJ-i), Martin Garrix, Steve Aoki, Ofenbach, Sam Feldt, Paul van Dyk, Parov Stelar, The Script, Afrojack, Alok, DJ Snake, Lost Frequencies, Quintino sau Tyga (acesta din urmă, prima oară pe scena principală UNTOLD).

UNTOLD aduce beneficii majore nu doar pentru spectatori (experiențe impresionante în plan de divertisment, amintiri cu totul memorabile), ci și pentru comunitate în general. Potrivit calculelor, veniturile generate de UNTOLD la nivel local în primele 5 ediții depășesc 170 milioane de euro (1,6 milioane de turiști care au cheltuit bani în zona Cluj, pentru cazare, mâncare și transport, dincolo de eventuale alte cheltuieli în România). Mai mult decât atât, organizatorii au realizat un plan amplu de investiții în Cluj-Napoca, alături de autorități, de care beneficiază atât locuitorii orașului, cât și turiștii.

UNTOLD 2021 aduce distracție pe 6 scene (Mainstage, Alchemy, Galaxy, Daydreaming, Fortune și Time), fiecare propunând un univers aparte în experiența UNTOLD, cu tematici speciale și momente pline de magia muzicii de calitate. De-a lungul timpului, scenele UNTOLD au susținut momente live cu nume de top precum David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike, Martin Garrix, Armin Van Buuren, Hardwell, Avicii, Don Diablo, Afrojack, Timmy Trumpet, Steve Aoki, Prodigy, The Script, John Newman, Ellie Goulding, Marshmello, Kygo, Alok, Alan Walker, The Chainsmokers, Hurts, Robbie Williams, Tinnie Tempah, Jason Derulo, Black Eyed Peas.

La UNTOLD 2021, publicul poate cumpăra bilete online, inclusiv folosind cripto-moneda EGLD. Detalii complete despre bilete (prețuri de la 69 euro + taxe) și abonamente (costuri de la 150 euro + taxe) pot fi accesate pe website-ul oficial untold.com.

