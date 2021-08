Răsturnare totală de situație: Se anulează UNTOLD? Cei pasionați de eveniment ar putea să rămână și fără bani, dacă au achitat în avans.

Cel puțin așa susține o publicație locală de la Cluj, care trage un semnal de alarmă legat de rețeta financiară a evenimentului.

Răsturnare totală de situație: Se anulează UNTOLD? ”Organizatorul e pe sponci cu banii”

Ziar de Cluj scrie că Untold va da în 2021 o mare țeapă prin Festivalul UNTOLD Odyssey, organizat pe un vas de croazieră în Marea Mediterană.

Astfel, Untold ODYSSEY, „evenimentul mileniului”, a fost anulat in secret! Co-organizatorul, Croaziere.co, e o firma de apartament din Oradea.

Bogdan Buta e pe SPONCI cu banii și e disperat sa salveze ce poate, scrie ziardecluj.ro.

”Ziar de Cluj este publicatia care a demonstrat ca UNTOLD s-a construit pe o mare frauda. Si care azi va va mai arata inca o teapa de marketing marca Bogdan Buta & Untold.

Sa ne reamintim:

Ziarul nostru este cel care a sesizat procurorii despre falsurile grosolane din acte facute de „junta” Untold la prima editie. Din pacate, inchisoare a luat doar partenerul lui Bogan Buta, Vlad Pop.

Prima ediţie a festivalului Untold, organizată în 2015 de Federaţia Share, a fost finanţată cu circa 400.000 de euro de Primăria Cluj-Napoca pe baza unor documente falsificate. Din rechizitoriul procurorilor reiese că organizatorii au luat bani împrumut de la fiul unui milionar clujean pentru a plăti avansul artiştilor, apoi au trimis o serie de documente falsificate municipalităţii, pentru a obţine finanţarea nerambursabilă.”, scrie publicația citată.

”Tot Ziar de Cluj a aratat cum, an de an, Buta isi baga in buzunar camioane de euro din banii ramasi pe bratarile electronice ale festivalierilor dupa inchiderea evenimentului.

”O nouă țeapă din paletarul de mizerii”

Tot Ziar de Cluj a fost publicatia care v-a prezentat pentru prima oara culisele dosarului de consum de droguri care i-a vizat pe „fondatorii” Untold: Bogdan Buta, fondatorul UNTOLD, baiat de securist, tatal lui fiind seful SRI Aiud. Bogdan Buta consuma cot la cot iarba cu Sorin Gadola si Ionut Morariu, la cabana milionarului clujean.

Este momentul sa va dezvaluim o noua teapa din paletarul de mizerii la care s-a pretat Bogdan Buta de-a lungul carierei sale de mare organizator de festival: Untold Odyssey!

2020 a fost un an nasol pentru Buta, caci nu a putut organiza editia anuala a festivalului Untold. Ca sa tina „focul” Untold aprins si sa mai cascavaleasca niste sute de mii de euro, ce s-a gandit Buta: ia sa bag eu o duma de marketing, in stilul Boc! Si a scremut „conceptul” Untold Odyssey! In stilul sau caracteristic, Buta a construit butaforia de reclama exagerata marca Untold, inundand spatiul public cu evenimentul de „talie mondiala””, mai arată articolul.

„Festivalul UNTOLD Odyssey, organizat pe un vas de croazieră în Marea Mediterană, se va desfășura în perioada 1-5 septembrie 2021. În cele cinci zile de croazieră, cei aflați pe vas vor avea parte de concerte live, show-uri de artificii și experiențe care vor face din această călătorie una memorabilă.

”Untold Odyssey va fi o experiență exclusivistă”

Vasul va străbate destinații de top de pe harta mondială a distracției – Roma, Ibiza și Barcelona, iar line-up-ul va include artiști și DJ-i recunoscuți la nivel internațional.”, se spunea in comunicarile Untold.

Preturile pentru pachetele oferite erau scumpute rau:

Toata pachetele includ cazarea în unul dintre apartamentele de la bord, mâncare (full board meals), acces la concerte și acces la internet.

Rhapsody Class – 1390 de euro/pers.

Charmed Class – 1845 de euro/pers.

Euphoria Class (include o cină privată, de grup, cu artistul preferat) – 3070 de euro/pers.

Elysium Class (cazare în cele mai luxoase apartamente, în partea superioară a vasului, unde sunt cazați și artiștii) – 4900 de euro/pers.

”Untold Odyssey va fi o experiență exclusivistă, memorabilă și nu în ultimul rând una foarte sigură! Dacă ar fi cumulăm siguranța pe care o căutăm în această perioadă când ne gândim la posibilitatea de a a merge într-un concediu, cu notorietatea și reperul pe care îl reprezintă UNTOLD în materie de entertainment la nivel internațional, iubitorii de călătorii și de festival vor regăsi în această croazieră o îmbinare perfectă!

Cred că acesta este și unul dintre motivele pentru care există un interes atât de mare, la doar 1 zi de la lansare având deja 3 categorii de pachete sold out”, spune Edy Chereji – Director Marketing& Comunicare UNTOLD, potrivit sursei citate.

”Untold nu mai scoate o consoana despre evenimentul anului”

Tot din comunicarile oficiale ale Untold, stim ca au fost anuntate 2.500 de locuri de vanzare pentru croaziera. Inseamna ca primele 3 categorii de pret s-au dat, ramanand cea mai scumpa categorie de vandut, asta era situatia la septembrie 2020, cand s-a facut anuntul de sold-out.

”Stiind sigur ca pe vasele de croaziera apartamentele de lux reprezinta ponderea cea mai mica din numarul total de locuri de cazare, deoarece ocupa si cea mai mare suprafata per unitate de locuire, putem lesne sa aproximam, fara sa exageram, ca pentru Untold Odyssey s-au vandut cel putin 2100 de locuri.

Daca facem media intre cele 3 categorii de pret, ajungem la 2000 de euro per pachet, inseamna ca Buta si Untold, prin „partenerul” de eveniment, Croaziere.co, au incasat ca sold-out cel putin 4 MILIOANE DE EURO.

Dumele de marketing ale UNTOLD s-au intetit, mai ales la capitolul premiere: ba ca e primul festival de gen din Europa care face show pe un vas de top, ba ca se pot achita pachetele si cu bitcoin, ce mai!, o nebunie, totul perfect, totul senzational!

Atata doar ca nu se mai tine. Atata doar ca s-a facut liniste pe subiect si Untold nu mai scoate o consoana despre „evenimentul anului”.

”Evenimentul nu se mai ține, s-a reprogramat”

Am fost curiosi sa vedem ce si cum, de ce nu se mai tine. Si am zis sa o contactam pe doamna Daniela Bogdan, care se auto-intituleaza pompos in toate comunicarile drept CEO & Co-Founder al Croaziere.co, agentia de travel cu care Untold a PRETINS ca organizeaza in parteneriat ‘evenimentul anului”.

Pe toate comunicarile, UNTOLD a dumat ca Croaziere.co este cea mai agentie de travel din Romania pe nisa croazierelor, ca nu se mai egzista ca ea.

In fapt, doamna Daniela Bogdan, o fatuca din Alesd, este CEO la un serele de 3 lei din Oradea, un serele de apartament care are un angajat si o cifra de afaceri egala cu a unui magazin de haine aduse din Turcia.

Grav de tot, nene, sa fii CEO la un SRL cu pierderi, dar sa pretinzi ca ii vei hatai pe drogatii lumii pe cel mai tare vas de croaziera american, vai, vai, ce teparaieeeee! Doamna Daniela Bogdan isi mai zice, pe langa CEO, si „co-founder” al firmei de apartament.

Am fost putin intrigati, caci ea a astazi singura in toata firma, ahahaha. Raspunsul ar putea fi ca, la infiintarea firmei, doamna Daniela Bogdan sa „co-found”-at cu doi asociati macaronari. Unul e SPINETTA MAURIZIO, altul e PORSENNA ENZO MARCELLO.

Practic, fata din Alesd pe numele sau Daniela Bogdan a vandut in 2020 croaziere de 4,2 milioane de euro (sau cel putin asa pretinde, alaturi de colegii ei, escrocii de marketing de la UNTOLD), adica de 40 de ori cifra ei de afaceri, hahaha, ceea ce e tare, mai ales ca a ales sa marcheze si pierdere contabila.

Sub anonimat, un coleg de la Ziar de Cluj a sunat la „agentie” sa afle ce se intampla cu „evenimentul anului”. A raspuns doamna Daniela Bogdan, care l-a anuntat ca evenimentul nu se mai tine, ca s-a reprogramat si ca se ramburseaza.

”Bogdan Buta e disperat după bani”

In cele din urma, am sunat si eu, prezentandu-ma ca jurnalist la Ziar de Cluj. Din acel moment, „CEO & co-founder” al Croaziere.co, doamna Daniela Bogdan, a schimbat foaia si m-a rugat sa ma adresez Ioanei Chereji, „care se ocupa de comunicarea Untold”.

Am intrebat-o pe doamna Bogdan ce treaba are Untold cu intrebarea mea adresata EI, de vreme ce EA, ca patroana a agentiei si care a legitimat parteneriatul in eveniment cu UNTOLD, este cea care imi poate raspunde cel mai bine DACA se mai tine evenimentul DACA s-a anulat si, mai ales, de ce evenimentul anulat INCA mai este prezent la vanzare pe site-urile Untold si Croaziere.co.

Doamna Daniela Bogdan s-a iritat si mi-a inchis telefonul.

Iata si dovezile clare, pana nu le sterg Buta si Daniela Bogdan, ca pana si azi, 15 august 2021, evenimentul Untold Odissey este inca marketat si scos la vanzare pe site-urile oficiale ale celor doua branduri, desi el nu mai exista, desi nu va mai avea loc.

Bogdan Buta e disperat dupa bani. Si e pe spate cu banii. In ultimii ani, a incercat sa „marite” UNTOLD-ul mai multor oameni de afaceri potenti din Cluj-Napoca si Bucuresti, prezentand cifre fantasmagorice de profitabilitate viitoare, dar a fost refuzat.

”Lucrurile s-au schimbat radical”

Potentialii interesati de Untold au avut dreptate: „fenomenul” UNTOLD s-a cam fasait, basca faptul ca e un business mereu supus „colateralelor – cea mai buna demonstratie e pandemia, care a pus in cap toata industria.

Sunt multe semne ca Bogdan Buta nu se simte bine din punct de vedere financiar: pe SRL-urile care controleaza organizarea festivalurilor, UNTOLD SRL si Neversea SRL, nu au fost depuse bilanturile contabile pe 2020.

Pana si „pusculita” secreta a lui Buta, Asociatia UNTOLD, pe care acesta colecta o buna halca din sponsorizarile enorme venite de la branduri, e in pneumonie financiara grava.

Daca in 2019, Asociatia Untold se lafaia in marafeti, incasand milioane de lei din sponsorizari si ramanand chiar cu un „profit” de 3,5 milioane, pe 2020, lucrurile s-au schimbat radical, a incasat doar 880 000 de lei sponsorizari si a cheltuit mai mult decat trebuia, avand o „pierdere” (deficit) de peste jumatate de milion de euro.

Semnele proaste nu se opresc doar la datele financiare slabe ale UNTOLD, la tepele lor de marketing. Mai e si esecul Electric Castle, festivalul „mai mic” clujean care a marcat cifre de audienta incredibil de slabe. EC s-a prostituat comercial, dand bilete la preturi infime, doar ca sa salveze aparentele, dupa unele surse, audienta atingand doar o treime din „cat se asteptau, si asa se asteptau la putin”.

”Valuri de critici la adresa lui Emil Boc”

Electric Castle a adus si o premiera: valuri de critici la adresa lui Emil Boc pentru galagica creata de festival in centrul orasului. Ca niciodata, clujenii sunt tot mai deranjati de dubla masura a lui Boc vizavi de EC si Untold, in raport cu tratamentul aplicat altor agenti economici.

A picat cum nu se poate mai rau si scandalul Florin Citu, premierul Romaniei fiind prezent la EC si fiind un sustinator al festivalurilor. Problema e ca, in toata Europa, cifrele COVID 19 se inrautatesc din nou, multe state pregatindu-se pentru un nou val pandemic. Raed Arafat poate oricand sa profite de pozitia slaba a lui Citu in guvern, dar si de forta pe care o are, si sa impuna restrictii care sa duca la anularea festivalului.

Intre timp, UNTOLD comunica oficial niste tampenii incredibile. Cititi mesajul de mai jos, e absolut infiorator sa vezi atata lipsa de responsabilitate si atata disperare din partea lui Buta: practic, potrivit UNTOLD, pandemia asta e o manipulare. Probabil de aia ii și lasă Arafat cu 75 000 de oameni toată noaptea, ca e vrăjeală virusul.”, mai scrie Ziar de Cluj.

Sursă foto: INQUAM Photos, Manases Sándor.