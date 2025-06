4 iulie – Opening Gala Concert / JAZZ AT THE PALACE | 20:00

Seara inaugurala e o adevarata bijuterie sonora: artisti din 6 tari – Italia, Israel, Norvegia, Japonia, SUA si Ungaria urca pe scena Salii Auditorium a Palatului Regal si interpreteaza un mix artistic atent ales. Un preview rafinat al intregului festival, unde stiluri diferite se impletesc intr-o celebrare a jazzului mondial.

5 iulie – JAPANESE JAZZ NIGHT | 20:00

Jazzul japonez nu se aude des in Romania, iar EUROPAfest ofera sansa rara de a-l trai live. Profund, delicat, acest stil fascineaza prin subtilitate si virtuozitate. O experienta sonora aparte, poetica, in care emotia intalneste tehnica perfecta. Artistii niponi cuceresc scena cu o viziune diferita asupra jazzului, imbinand traditia cu inovatia, intr-un stil aparte, captivant si profund, care te poarta intr-o alta lume.

8 iulie – NORWEGIAN JAZZ NIGHT | 20:00

Norvegia impresioneaza de ani buni pe marile scene internationale cu un jazz rafinat, liber si profund emotional. Pe 8 iulie, Bucurestiul descopera un sunet nordic limpede si intens, intr-un concert care atinge mintea si inima deopotriva. Nu rata o seara ce promite revelatii si aplauze sincere.

EUROPAfest 2025 inseamna intalniri memorabile si muzica la superlativ. Pana pe 13 iulie ai ocazia sa descoperi artisti din toate colturile lumii. Timp de noua seri, Bucurestiul devine gazda unui eveniment international unic, unde jazzul nu e doar muzica, ci o stare de spirit.

Din anul 2005 EUROPAfest se desfasoara sub Inaltul Patronaj al Majestatii Sale Margareta si al Altetei Sale Regale Principele Radu, iar din 2015 este recunoscut ca EFFE – Europe’s Finest Festivals. In 2025, dl. Luigi Gageos a fost decorat, in numele festivalului, cu Medalia „Custodele Coroanei Romane” in cadrul unei ceremonii oficiale la Castelul Peles.

EUROPAfest este proiect cultural co-finantat de Ministerul Culturii.

