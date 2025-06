Într-un cadru de elită, la Bruxelles – centrul proiectelor europene, cea mai mare competiție de media și cultură, Creative Europe, a reunit instituții publice și private din 39 de țări: 27 state membre ale Uniunii Europene, alături de 12 țări invitate (ex. Norvegia, Islanda etc.), pentru a selecta cele mai inovative și captivante proiecte pentru anul 2025.

Din peste 1.000 de proiecte depuse, doar câteva zeci au fost incluse pe lista celor selectate de Comisia Europeană. Astfel, România marchează o reușită importantă la nivel european prin selecția proiectului M.U.S.I.C. – Magical Urban Sounds In Connection, realizat și coordonat de Asociația jmEvents.

M.U.S.I.C. constă într-un ansamblu fusion – 12 artiști de jazz și muzică clasică, selecționați din peste 30 de țări. Turneul va include o serie de 20 de concerte și evenimente în cele 6 țări implicate, în perioada iulie – decembrie 2025, în locații emblematice precum săli de concerte, piețe publice, galerii de artă, castele, biserici etc.

M.U.S.I.C. este un proiect cofinanțat de Uniunea Europeană.

Lansarea oficială a proiectului are loc pe 13 iulie 2025, în cadrul festivalului EUROPAfest.

Ediția 2025 a festivalului își deschide porțile pe 4 iulie, cu Opening Gala Concert – Jazz at the Palace, în eleganta Sala Auditorium a Palatului Regal / Muzeul Național de Artă al României. Festivalul, aflat sub Înaltul Patronaj al Majestății Sale Margareta și al Alteței Sale Regale Principele Radu, se desfășoară între 4 și 13 iulie, reunind peste 100 de artiști din 20 de țări și propunând un program divers de concerte, jam sessions și evenimente dedicate publicului larg.

Biletele sunt deja disponibile pe www.iabilet.ro, cu prețuri între 95 și 125 lei, în funcție de eveniment și categorie. Sunt disponibile și abonamente pentru întreaga durată a festivalului.