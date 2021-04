Scandal uriaș legat de festivalul Untold! Unul dintre organizatori, acuzat de fraude. Vlad Pop neagă totul, spunând că nu a băgat niciun ban în buzunar.

Între timp, partenerul său, Bogdan Buta, își extinde nestingherit afacerile, fiind considerat total în afara scandalului dintre Pop și Primărie.

Scandal uriaș legat de festivalul Untold! Finanțare de 400.000 euro, obținută în condiții neclare

Tribunalul Cluj l-a condamnat miercuri pe Vlad Pop, ex-președintele Federației SHARE, la 2 ani și 4 luni pentru săvârșirea infracțiunilor de obținere ilegală de fonduri și fals în înscrisuri.

Instanța a decis și confiscarea sumei de 1,8 milioane de lei, echivalentul a 400.000 euro, pe care a considerat-o ca fiind dobândită prin infracțiune.

Culmea, în tot acest timp, partenerul său fără de care n-ar exista Festivalul Untold, Bogdan Buta s-a îmbogățit și și-a extins afacerea cu încă două tipuri de festivaluri: Neversea și Odyssey. Desigur, fără pic de responsabilitate penală, scrie ziardecluj.ro.

Fostul președinte al Federației SHARE, Vlad Pop, a fost trimis în judecată în 2019 pentru săvârșirea a două infracțiuni: fals în înscrisuri și obținere ilegală de fonduri.

Procurorii: Prejudiciu pentru Primăria Cluj-Napoca

Potrivit procurorilor, prin prezentarea unui extras de cont fals, Vlad Pop ar fi prejudiciat Primăria Cluj-Napoca cu aproape o jumătate de milion de euro.

”Am dat declarații. Am fost la București. Mi-am luat avocat. M-am dus și la juriști. Noi am depus un memoriu de clasare în care le-a explicat că nu au dreptate. Nici nu știu pe ce și-au construit investigația. Spuneau că operațiunile economice nu sunt corecte.

Eu am încercat să le arăt că toate operațiunile s-au făcut în mod legal. Dosarul se referă la plata artiștilor de la UNTOLD, în special AVICII și Guetta, dar și alții. De ce sunt doar eu trimis în judecată? Pentru că președintele suferă pentru orice, chiar dacă afară plouă.

Le-am arătat că toate sumele anchetate ajungeau la artiști. Despre prejudiciu nu știu nimic până nu văd rechizitoriul. Eu nu mi-am băgat nici un leu în buzunar, ba mai mult am rămas cu datorii”, a explicat pentru Ziar de Cluj, în 2019, fostul președinte al Federașiei SHARE, Vlad Pop.

Cei de la Parchetul Curții de Apel Cluj au confirmat dispoziția de trimitere în judecată a lui Pop și arată un fragment din starea de fapt, prezentată în Rechizitoriu. Iar joi, 28 aprilie, s-a încheiat etapa de fond prin condamnare la închisoare cu suspendare. Iată ce se spunea în rechizitoriu:

”Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj, prin rechizitoriul din data de 18.02.2019, emis în dosarul nr. 226/P/2017, a dispus trimiterea în judecată a inculpatului Pop Vlad pentru săvârșirea infracțiunilor de obținere ilegală de fonduri, prev. de art. 306 din C. pen și fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. 1 C. pen. Cu aplicarea art. 38 alin 1 din C. pen.

70 de zile de muncă în folosul comunității

Reținându-se în sarcina acestuia că, în calitate de președinte al unei organizații nonguvernamentale, în luna decembrie 2014, a prezentat documente false cu date inexacte și incomplete (la data 02.12.2014 a prezentat extrasul de cont cu nr. 175/01.12.2014 al Băncii Transilvania falsificat, cu aceeași ocazie a omis să evidențieze în cererea de finanțare, în proiect și în celelalte documente împrumutul contractat în luna noiembrie 2014, folosit la rezervarea artiștilor pentru programul din 2015, după care la data de 12.12.2014 a prezentat documentul fals privind suma de 452.000 euro către un impresar), pentru primirea aprobărilor necesare acordării finanțării nerambursabile de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca referitoare la proiectul „Rezervarea artiștilor internaționali principali pentru programul 2015”, acțiune care a avut ca și rezultat obținerea pe nedrept, la data de 16.12.2014, a finanțării nerambursabile în sumă totală de 1.800.000 lei”, precizează, pentru Ziar de Cluj, reprezentanții Parchetului Curții de Apel Cluj.

Vlad Pop trebuie să presteze 70 de zile de muncă în folosul comunității la RADP Cluj sau Primăria Cluj-Napoca, cea din urmă constituindu-se parte vătămată în proces și cerând înapoierea celor 400.000 de euro pe care i-a alocat pentru UNTOLD.

”Constată că persoana vătămată Primăria mun. Cluj-Napoca nu s-a constituit parte civilă în cauză. În temeiul art. 112 al.1 lit. e C.pen. dispune confiscarea specială de la inculpat a sumei de 1800.000 lei dobândită prin infracţiune.În temeiul art.25 al. 3 C.p.pen. dispune desfiinţarea înscrisurilor falsificate constând în: extrasul de cont nr. 175/01.12.2014, aflat în copie în vol. II UP la fila 235 şi documentul de plată întitulat „ Plata valutară”, aflat în copie în vol. II UP la fila 269. În temeiul art.274 al. 1 C.pr.pen. obligă pe inculpat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, în sumă de 1500 lei”, se arată în sentință.

Sursă foto: Inquam Photos / Manases Sándor.