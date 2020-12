UNTOLD a intrat în parteneriat cu reprezentanţii celor mai exclusiviste companii de turism şi croaziere din lume, croaziere.co pentru organizarea unor evenimente de lux pe Marea Mediterană, care oferă experienţe de festival celor prezenţi, conform unui comunicat.

Investiţia totală ajunge la 5,6 milioane de euro, iar biletele puse în vânzare sunt limitate la 2.500 de locuri.

Când începe proiectul UNTOLD Odyssey

Proiectul UNTOLD Odyssey începe pe 9 iunie şi se încheie pe 13 iunie 2021. Vasul de croazieră va pleca din Roma şi va opri în Ibiza, după care oaspeţii vor debarca în Barcelona. În cele cinci zile de croazieră, cei aflaţi pe vas vor avea parte de concerte live, show-uri de artificii şi alte experienţe.

UNTOLD Odyssey înseamnă 5 scene de muzică, de la EDM la techno şi trance, zece restaurante incluse în tarif şi 7 restaurante gourmet, zeci de baruri şi zone de lounge, piscine, spa-uri, Aqua Park, săli de fitness, piste de alergare şi de bowling, terenuri de baschet şi fotbal, minigolf, bungee jumping, săli de jocuri, cazino, saloane de frumuseţe, galerii de artă, o bibliotecă şi magazine de lux.

„În acest an am trăit şi trăim încă vremuri în care cuvântul cheie în zona de business este adaptabilitatea. Organizaţia UNTOLD este una tânără şi foarte dinamică, de aceea o astfel de diversificare a portofoliului nostru de produse de entertainment a fost posibilă atât de rapid, iar UNTOLD Odyssey este doar începutul”, a declarat Bogdan Radulescu, head of Partnerships & New Business UNTOLD.

De-a lungul întregii croaziere, vor fi implementate cele mai sigure protocoale cu privire la siguranţa şi sănătatea tuturor celor aflaţi la bordul vasului, conform comunicatului.

Organizatorii respectă toate măsurile şi procedurile recomandate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi autorităţile internaţionale, realizează testarea rapidă şi PCR a tuturor pasagerilor înainte de îmbarcare, dispun de ultimele tehnologii, brăţări de mobilitate cu senzori de mişcare, echipamente medicale de top, asistenţă medicală disponibilă 24 de ore din 24, spaţii de izolare şi de tratare pentru orice fel de simptome.

Vasul de croazieră va avea instalat la bord un laborator PCR şi capacitate de testare rapidă imediată. Mai mult, sistemul de climatizare a fost modificat complet astfel încât aerul nu recirculă dintr-o cameră în alta ci este 100% aer proaspăt. Totodată, au fost semnate acorduri cu autorităţile locale excluzând situaţiile în care vasul nu ar fi primit în port datorită existenţei vreunui caz de infecţie cu Covid-19 la bord.

Pasagerii trebuie să vină cu teste PCR efectuate cu maximum 48 de ore înainte de îmbarcare. La sosirea în port, toţi cei care vor să pornească în călătoria Odyssey vor fi testaţi rapid şi PCR, iar la bordul navei vor urca doar cei sănătoşi, astfel că va fi un mediu sigur şi confortabil pentru toată lumea, pe toată durata călătoriei.

Fiecare participant va purta o brăţară de mobilitate, cu senzori de mişcare, care va înregistra cu cine intră în contact, iar în cazul apariţiei celui mai mic simptom, toţi pasagerii cu care a intrat în contract vor fi testaţi de urgenţă. Vasul de croazieră are o capacitate totală de 4.100 de locuri, însă vor fi puse în vânzare doar 2.500 de bilete pentru a fi respectat confortul.

UNTOLD Odyssey oferă patru tipuri de pachete de călătorie: Rhapsody Class (1.490 – 1.650 euro), Charmed Class (1.990- 2.990 euro), Euphoria Class (3.490-3.800 euro) şi Elysium Class (5.900 – 8.900 euro).