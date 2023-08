Andra a fost criticată dur de fani. Ce au comentat aceștia când au văzut numeroasele postări ale vedetei TV din vacanța de lux? Ea se află pe un vas de croazieră alături de copiii lor. Cei patru Măruță au plecat într-o croazieră de lux, pe unul dintre cele mai mari vase din lume: Symphony of the Seas. Vasul a pornit din Barcelona într-o croazieră în Mediterană. Nava de 362 de metri lungime (aproximativ lungimea a 4 terenuri de fotbal) are 2.759 de cabine, ceea ce înseamnă ca poate găzdui peste 5.000 de pasageri.

Vreme de 7 zile, familia Măruță va vedea cele mai frumoase orașe din Europa: Barcelona, Palma de Mallorca, Provence, Florența, Roma și Napoli.

Andra, criticată dur de fani

În tot acest timp, cântăreața a ținut să le împărtășească fanilor prin filmulețe, poze și postări ce face alături de familie în vacanță.

Internauții nu au privit toți cu ochi buni această abordare a cântăreței. Ei au criticat-o dur pe Andra, susținând că atât ea cât și Cătălin Măruță fac toate aceste lucruri.

„Toate astea le faceți pentru bani… ce păcat, o copilărie faină, dar totodată totul pare forțat, în fața camerei, de mici ați dat de gustul banilor… nimic natural și pentru vârsta voastră!”, a spus una dintre persoane.

Vacanța de lux, așteptată cu sufletul la gură

Alți fani au ținut să taxeze faptul că cei doi copii sunt expuși pe rețelele de socializare.

„Acești copii sunt minunați, dar fac ceea ce fac pentru că au tot timpul o cameră în față, este mult mai frumos când un copil este spontan și natural”, a comentat un alt internaut.

Cei mai mulți au ținut însă să le ureze Andrei și lui Cătălin Măruța vacanță cât mai plăcută. De altfel, croaziera era așteptată cu sufletul la gură de celebra cântăreață.

O experiență memorabilă pentru familia Măruță

„Abia aștept aventura care urmează! Mâine pornesc pentru prima dată pe croazieră și sunt curioasă cum va fi această experiență magică. Abia aștept să explorez noi destinații, să mă pierd în frumusețea mării și să creez amintiri memorabile alături de familia mea dragă”, a comentat Andra Măruță în urmă cu câteva zile.

Ea a ținut să arate că o croazieră cu familia este o aventură incredibila pe apă, care îți oferă șansa de a descoperi noi destinații și de a petrece timp împreună.

„Este o experiență memorabilă, navigând pe apele albastre și descoperind o mulțime de distracții la bord”, a spus vedeta.