Așadar, premierul din Ungaria transmite că „peisajul politic european s-a mutat spre dreapta şi spre pace”. Într-un mesaj publicat pe pagina lui de socializare, Viktor Orban a spus că maghiarii au ieşit în număr record să voteze pentru pace.

De asemenea, el a spus că democrația maghiară este puternică şi vibrantă. Potrivit cifrelor oferite de el, a fost înregistrată „cea mai mare prezenţă la vot la alegerile europene din Ungaria”. Este vorba despre un procent de 59,3%.

Viktor Orban a subliniat că maghiarii au ieşit în număr record să voteze pentru pace. Niciodată până acum nu au votat atât de mulţi oameni pentru Fidesz în cadrul unor alegeri europene, spune el.

Astfel, formațiunea condusă de Orban a obținut „unul dintre cele mai bune rezultate electorale din Europa”.

Totodată, Viktor Orban a spus că Budapesta se va baza pe aceste rezultate în următoarele luni pentru a atinge obiectivele propuse.

Amintim că anunțul premierului maghiar a sosit în contextul în care Ungaria va prelua preşedinţia Consiliului UE de la 1 iulie.

