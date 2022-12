Ministrul ungar al Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior, Peter Szijjarto a anunțat într-o postare pe pagina sa socializare că Ungaria a reușit în timpul negocierilor să obțină scutirea de la plafonarea prețului petrolului rusesc.

Ungaria, scutită de la plafonarea petrolului rusesc

„Uniunea Europeană introduce plafonarea prețului petrolului. Dar este timpul ca Bruxelles-ul să realizeze că astfel de măsuri afectează cel mai mult economia europeană. Ceea ce este necesar este însă o creștere a cantității de surse de energie, deoarece acest lucru ar duce la scăderea prețurilor.

În timpul negocierilor privind plafonarea prețului petrolului, am luptat din greu pentru interesele Ungariei și, în cele din urmă, am reușit. Ungaria a fost exceptată de la plafonarea prețului petrolului. Încă o dată, am reușit să protejăm securitatea aprovizionării cu energie a țării noastre”, a anunțat ministrul maghiar al Afacerilor Externe într-o postare pe Facebook.

UE, acord final privind plafonarea prețului petrolului rusesc

Amintim că, cele 27 de state membre ale UE au definitivat vineri un acord ce prevede plafonarea preţului petrolului pe care Rusia îl va livra statelor terţe la 60 de dolari barilul, măsură care se va aplica prin impunerea ei companiilor ce furnizează servicii de transport sau de asigurări pentru livrarea acestui petrol.

Această înţelegere fusese convenită joi de UE, în coordonare cu aliaţii din G7, în special SUA şi Marea Britanie, dar Polonia nu îşi dăduse acordul, cerând stabilirea unui plafon mai redus, unele surse menţionând 30 de dolari pe baril. În final, Varşovia a acceptat vineri plafonul de 60 de dolari barilul.

Această măsură, ce are ca obiectiv să reducă veniturile Rusiei în contextul războiului purtat de aceasta contra Ucrainei, este complementară embargoului european asupra petrolului rusesc importat pe cale maritimă şi care intră în vigoare luni.

Concret, prin această plafonare UE interzice companiilor europene implicate în livrarea petrolului rusesc pe cale maritimă (companii de transport, de asigurări etc.) să-şi ofere serviciile dacă petrolul livrat depăşeşte pragul de 60 de dolari barilul.

Zelenski, despre plafonarea prețului: Nu este o decizie serioasă

În același timp, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat sâmbătă plafonarea preţului pentru un baril de petrol rusesc la 60 de dolari, estimând că „nu este o decizie serioasă”.

„Nu este o decizie serioasă să se stabilească o astfel de limită pentru preţul rusesc, este foarte confortabil pentru bugetul statului terorist”, a afirmat Zelenski, conform preşedinţiei de la Kiev,

Cursul barilului de petrol rus (ţiţei Ural) este în prezent în jur de 65 de dolari, puţin sub plafonul european, notează AFP.

Şeful administraţiei prezidenţiale ucrainene, Andrii Iermak, a declarat mai devreme sâmbătă că plafonul de preţ pentru petrolul rusesc ar trebui redus la 30 de dolari pe baril pentru a lovi mai puternic economia Rusiei.