Banca Centrală a Ungariei a decis majorarea dobânzii de referinţă cu 50 de puncte, până la pragul de 7,25%. Aceasta este cea de a treia majorare a dobânzii din ultimele trei săptămâni. Banca Centrală a Ungariei intenţionează să continue majorarea cu câte 30 de puncte de bază în fiecare lună.

Pieţele financiare continuă să urmărească evoluţia tensiunilor dintre Ungaria şi Uniunea Europeană, care în ciuda derapajelor acestei ţări continuă să pompeze miliarde de euro, informează Bloomberg.

Decizia Fed de a implementa cea mai mare creştere a dobânzii din ultimii 30 de ani, pune tot mai multă presiune pe băncile centrale pentru a merge în aceeaşi direcţie.

După decizia Băncii Centrale a Ungariei de a majora dobânda de referinţă randamentul pentru obligaţiunile guvernamentale denominate în forinţi a crescut până la 8,6%.

La cât a crescut dobânda de referință în România

În România dobânda de referinţă este situată la nivelul de 3,75%, potrivit datelor BNR. Mai exact, Banca Națională a României a majorat dobânda de referință cu 0,75 de puncte procentuale, aceasta ajungând la 3,75% pe an, față de 1,75% cât era la începutul lui 2022. Este pentru a patra oară în acest an când BNR majorează această dobândă.

Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României a decis majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 3,75% pe an, de la 3% pe an, începând cu data de 11 mai 2022. Totodată, BNR anunțat și majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 4,75% pe an, de la 4% pe an, precum și creșterea ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 2,75%, de la 2% pe an, începând cu data de 11 mai 2022.

Rezultatul se va vede în creșteri ale ROBOR

În luna martie, instituţia bancară centrală din SUA a transmis că a majorat dobânda de referinţă. Decizia a fost luată în contextul eforturilor de reducere a inflaţiei şi de atenuare a efectelor sancţiunilor impuse Rusiei. Comitetul Federal al Pieţelor Deschise (FOMC), un organism din cadrul Rezervei Federale (Fed), a decis majorarea cu 0,25% a ratei dobânzilor fondurilor federale, de la intervalul 0,00%-0,25% la 0,25%-0.50%.

Dobânda de referință este dobânda cu care băncile comerciale se împrumută de la Banca Națională atunci când au o lipsă de lichidități. Cu cât dobânda de referință e mai mare, cu atât împrumuturile sunt mai scumpe și cheltuielile, aruncarea în piață de bani este mai scumpă. Asta se va vedea în creșteri ale ROBOR, indicatorul contând în calculul ratelor multor credite în lei cu dobândă variabilă. Mai pe scurt, ratele la aceste credite vor crește.