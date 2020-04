Valeriu Gheorghiţă a precizat că, în condiţiile în care va exista un context general favorabil în ceea ce priveşte scăderea numărului de cazuri cu noul coronavirus, s-ar putea lua calcul în această vară o destinaţie de vacanţă, „ideal” în ţară şi nu în zone agglomerate, informează AGERPRES.

Cultura campingului

„Trebuie să plecăm de la un context epidemiologic general, adică o situaţie favorabilă în care să avem cât de cât siguranţa că nivelul de transmitere comunitară este extrem de redus pentru a preîntâmpina eventualul risc de expunere la acest virus. În condiţiile în care avem un context general favorabil putem eventual să luăm în calcul şi o destinaţie de vacanţă, ideal în ţară. (…) În principiu, cred că oamenii, din instinct, se vor reprofila şi vor căuta acele zone, acele locaţii în care se simt mai în siguranţă. (…) Trebuie să respectăm aceste principii generale, practic distanţarea socială, evitarea zonelor aglomerate. Atunci când mergem în locurile de servire a mesei să avem o distanţă corectă, optimă între noi şi celelalte persoane, să nu ne cazăm în locuri unde există un risc de intersectare cu multe persoane. Vor fi încurajate foarte mult excursiile cu cortul, în rulote. Noi nu am avut această cultură până la acest moment, însă probabil că va deveni un nou trend cel puţin în următorii doi-trei ani”, a spus medicul.

Ești răcit, stai acasă

Acesta a precizat că nu trebuie să plece în concediu persoanele care prezintă semne de boală – simptomatologie respiratorie şi febră. „Este bine să nu plecăm în concediu dacă avem semne de boală, orice simptomatologie respiratorie şi febră. Este mai bine să stăm izolaţi acasă şi în niciun caz să ieşim în comunitate”, a arătat Gheorghiţă. Medicul a menţionat că, în cazul în care cineva se gândeşte să îşi facă vacanţa în afara ţării, trebuie să aibă grijă la destinaţie.

Atenție la destinație!

„Dacă ne gândim la plecarea în afara ţării aici trebuie să avem grijă la destinaţie – adică ţara în care urmează să mergem. Nu toate ţările se confruntă cu acelaşi nivel al epidemiei, sunt ţări în care nivelul infecţiilor a crescut la o rată foarte mare. Nu există nicăieri certitudinea că riscul de expunere este mai mare sau mai mic. Din punct de vedere medical, este bine să mergi acolo unde ai un nivel de siguranţă mai bun”, a adăugat Gheorghiţă. În opinia acestuia, trebuie să se evite locurile de cazare în care este un număr mare de persoane, precum hotelurile cu programe all inclusive. „Este preferabil să accesăm acele locuri de cazare în care nu este un număr foarte mare (n.r. – de persoane). În niciun caz acele hoteluri care pun la dispoziţie programe de tip all inclusive, pentru că riscul de aglomerare va fi unul foarte mare. Cred că trebuie să mergem pe profil de tip casă, unde eventual să mergi cu familia, de închiriat un apartament şi mai puţin probabil zone hoteliere cu un număr foarte mare de turişti. Riscul nu poate fi redus la zero niciodată”, a arătat medicul.

Igiena, pe primul loc

Valeriu Gheorghiţă a mai spus că în timpul vacanţei vor trebui respectate regulile de igienă, dar şi cele de distanţare. „Vizavi de ce trebuie să facă turiştii în această perioadă – trebuie să se respecte aceleaşi măsuri care au fost transmise şi recomandate până la acest moment, începând de la cele de igienă personală, de purtarea măştii atunci când mergem în spaţii închise sau cu mijlocul de transport în comun. Cred că este recomandat din ce în ce mai mult să ne deplasăm cu maşina personală mai mult decât cu mijloacele de transport în comun, cu tren sau avion în această perioadă”, a mai spus medicul.