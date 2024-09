Cele mai bune 10 țări pentru a merge în vacanță singur. Deci, cum știi care este locul perfect pentru o excursie de unul singur? O nouă analiză publicată de Places to Travel cu privire la cele mai bune țări pentru cei care vor să călătorească singuri poate fi de ajutor.

Echipa de cercetători a analizat factorii din fiecare țară, care pot face o mare diferență pentru un călător singur, cum ar fi criminalitatea și siguranța, cât de larg este vorbită și înțeleasă engleza, costul transportului public și al cazării și calitatea generală a vieții.

Poate fi destul de riscant

„Călătoriile de unul singur pot fi ceva deranjant”, spune Jason Wilson, directorul executiv al Places to Travel. „Poate fi destul de riscantă o astfel de aventură, în funcție de locul în care mergeți, așa că este important fie să aveți grijă de voi, fie să alegeți un itinerariu care să vă asigure că nu veți avea probleme”, explică el, potrivit Forbes.

Iată clasamentul celor mai bune 10 țări pentru cei care vor să călătorească singuri, conform Places to Travel.

Austria

Cele mai bune 10 țări pentru a merge în vacanță singur. Austria este considerată cea mai bună țară pentru cei care vor să călătorească singuri, obținând un scor impresionant de 7,33. Cu scoruri mari la calitatea vieții, asistență medicală, siguranță și risc scăzut de criminalitate, Austria este locul în care te poți simți în siguranță explorând-o pe cont propriu.

În plus, are cel mai mare scor la capitolul vorbitori în limba engleză. Nu ratați frumusețea din Hallstatt, un sat de basm, cuibarit între munți și lac.

Danemarca

Danemarca a fost desemnată a doua cea mai bună țară pentru cei care pleacă singuri în vacanță. Se laudă cu riscul scăzut de criminalitate și asistența medicală excelentă. La 3,45 USD pentru un bilet obișnuit, transportul public este mai scump decât în ​​Austria, dar prețul mediu al unei camere de hotel este de doar 133 USD pe noapte.

În plus, cu o atmosferă caldă și primitoare, călătorii se vor simți ca acasă în Danemarca, fie că merg cu bicicleta pe străzile din Copenhaga, fie că urcă pe dunele de nisip din Råbjerg Mile.

Elveția

Places to Travel a clasat Elveția drept una dintre cele mai bune țări pentru cei care călătoresc singuri, datorită scorurilor mari obținute la capitolul calitatea vieții și siguranță.

Places to Travel a constatat că prețul mediu la o cameră de hotel, pe noapte, este de 191 USD, iar un bilet de transport public costă 3,91 USD, cel mai mare dintre toate țările Europei.

Frumusețea uluitoare și oportunitățile de drumeții din Grindelwald vor face să merite fiecare ban.

Singapore

Dacă sunteți pregătit pentru un zbor pe distanță lungă, Singapore este o destinație excelentă pentru călătorii singuri. Țara s-a clasat pe locul al patrulea pentru transportul public ultra-low-cost (doar 1,48 USD pentru un bilet dus), siguranță ridicată și nivel ridicat de cunoaștere a limbii engleze.

Dar țineți cont că Singapore are cele mai mari prețuri la o cameră de hotel (peste 196 USD).

Finlanda

Cele mai bune 10 țări pentru a merge în vacanță singur. Cu un scor general de 7,1, Finlanda a ocupat locul cinci pe lista celor mai bune țări pentru cei care vor să călătorească singuri.

A obținut un scor bun la Global Peace Index la valorile pentru asistența medicală și calitatea vieții. O cameră la hotel costă, în medie, 125 de dolari pe noapte.

În plus, țara oferă multe de văzut, fie că doriți să vă plimbați prin Helsinki, fie să vă relaxați într-o cabană pe lacul Saimaa sau să urmăriți aurora boreală din Laponia.

Norvegia

Nivelurile ridicate ale cunoașterii limbii engleze, scorurile mari în domeniul sănătății și siguranța i-au adus Norvegiei locul șase pe lista celor mai bune destinații de călătorie.

Deși transportul public nu e deloc ieftin (3,86 USD pentru un bilet dus, în medie), cazarea nu este prea scumpă (124 USD o cameră pe noapte). Vizitați Bergen, unde puteți explora debarcaderul istoric sau puteți face o excursie pe Muntele Fløyen.

Portugalia

Portugalia este o țară de top pentru cei care merg singuri, ocupând locul șapte pe această listă.

Fie că încercați să găsiți cele mai bune pastéis de nata din Lisabona, să gustați vinul Porto sau să vă bucurați de soare pe uimitoarea coastă Algarve, Portugalia oferă un amestec perfect de aventură și relaxare.

Belgia

Belgia a ocupat locul opt pe această listă, după ce a primit scoruri relativ mari la asistența medicală și la cunoașterea limbii engleze. Cu costuri de 118 USD camera pe noapte și o călătorie cu transportul public la 2,68 USD, Belgia oferă multe lucruri de văzut celor care călătoresc singuri.

De asemenea, este un punct de plecare excelent pentru alte părți ale Europei, după ce ați explorat orașele și siturile istorice ale țării.

Germania

Cele mai bune 10 țări pentru a merge în vacanță singur. Germania are ceva interesant pentru orice vizitator. Datele analizate de Places to Travel au arătat că destinația este relativ sigură, are o calitate înaltă a vieții și scoruri decente la capitolul vorbitori în limba engleză.

Nu e nevoie să căutați un hostel dacă aveți un buget redus – costul mediu pe noapte al unui hotel în Germania este de doar 106 USD.

Suedia

Această țară a obținut un scor general de 6,7 la analiza celor mai bune țări, datorită riscului scăzut al criminalității, calității ridicate a vieții și costului mediu relativ accesibil la hotel (120 USD pe noapte).

Turiștii își pot petrece zilele rătăcind prin istoricul Gamla Stan din Stockholm, bucurându-se de o plimbare cu barca în arhipelagul Stockholm sau explorând ruinele medievale din Gotland.