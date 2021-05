Ce trebuie să știi când pleci în vacanță în străinătate? Andrei Baciu: Aceste două măsuri ne scutesc de restricții

După ce majoritatea restricțiilor au fost ridicate, românii se gândesc la vacanță. Unii dintre ei voi chiar să plece în vacanță în străinătate pentru a fi cât mai departe de problemele cu care se confruntă.

În acest context, vicepreședintele campaniei de vaccinare din România, doctorul Andrei Baciu, a vorbit la Antena 3 despre plecările în străinătate și a reamintit că țările sunt împărțite în trei categorii, în funcție de riscul epidemiologic. Acesta a mai explicat și ce măsuri se aplică la intrarea în țară, în funcție de categorie.

Andrei Baciu a abordat și tema imunității și a făcut o diferențiere între cea oferită de boală și cea oferită de vaccin. El subliniază că, din punct de vedere epidemiologic, situațiile sunt diferite.

”Dacă am vorbi despre un singur caz, o singură situație, aceea la o lună, am putea să standardizăm singuri și să ne uităm dacă o persoană are suficientă imunitate sau suficienți anticorpi sau nu, însă vă dați seama că situațiile sunt infinite ca variabilitate.

Din punct de vedere epidemiologic situațiile sunt diferite. Aceste lucruri vor fi prevăzute în acest certificat verde care va fi adoptat cât mai repede. Lucrurile au fost finalizate la nivel european și va fi finalizat undeva în luna iunie, astfel că toate aceste trei situații vor fi luate în considerare.

În România, în acest moment, pentru sosirea în țară folosim aceste două criterii: fie vaccinarea, la 10 zile de la realizarea rapelului, fie prezentarea unui test RT-PCR negativ efectuat în ultimele 72 de ore.”, spune el.