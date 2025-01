Societatea Română de Medicină Preventivă a fost inclusă la categoria „Autorități din Sănătate” în cadrul Topului Capital. Celelalte categorii incluse sunt: Excelență în Medicină, Educație și Cercetare, Spitale Publice, Spitale Private, Producție și Servicii Medicale.

Persoană care a dat curs întrebărilor este Roxana Bohîlțea, Președintele Societății Române de Medicină Preventivă.

Care credeți că a fost cel mai important proiect pe care l-ați girat din poziția în care va aflăți acum?

Cel mai important proiect realizat de SRMP până la acest moment este Programul național de screening dezvoltat că parte intergrană a Planului Național de Combatere a Cancerului adoptat de România în anul 2023.

Nominalizarea revistei Capital în Top Performeri din Sănătate datorită lansării proiectului Generația HPV free ne onorează. Societatea Română de Medicină Preventivă (SRMP) a desfășurat în perioada 1-30 octombrie proiectul Generația HPV-free. Această este o campanie de informare și consiliere despre virusul HPV, dar și despre impactul său asupra sănătății și vaccinare. Proiectul a fost cofinațat de Primăria Sectorului 2, prin Legea 350/2005.

El s-a adresat pe parcursul celor patru săptămâni unui număr de peste 1200 de copii și tineri cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani și cadre didactice și părinți din 12 școli și licee din Capitală. Proiectul a vizat atât informarea participanților cât și a publicului larg.

Generația HPV-Free a avut că obiective:

educația medicală pe tema infecției HPV;

creșterea ratei de vaccinare împotriva HPV;

scăderea numărului de infectări cu acest virus;

scăderea incidenței cancerului de col uterin și a altor cancere asociate cu infecția HPV;

informarea tinerilor cu privire la metodele de protecție împotriva virusului.

Campania SRMP

Campania SRMP coordonată de Conf. Dr. Roxana Bohîlțea a susținut o serie de prezentări live și online prin care a informat elevii claselor VIII-XII- cu privire la infecția HPV și prevenția acesteia prin vaccinare. Campania s-a încheiat cu un webinar live adresat tututor părinților elevilor participanți. Astfel, au fost informați despre efectele infecției cu virulul HPV asupra sănătații copiilor lor, despre beneficiile vaccinării și disponibilitatea acesteia în cadrul Programului Național de Vaccinare.

Societatea Română de Medicină Preventivă și-a dorit că prin acest proiect să promoveze educația medicală pe tema infecției cu HPV acolo unde este nevoie, în școală. De ce? Pentru că vaccinul împotriva HPV poate să fie administrat în intervalul de vârstă 9 – 45 de ani. S-a demonstrat că răspunsul imun al organismului la administrarea vaccinului este cel mai crescut în intervalul 11-14 ani. Adolescenții și adulții tineri sunt cei mai expuși contactării HPV prin activitatea sexuală. Imunitatea adolescenților care au făcut acest vaccin este de până la 100%.

Campania Generația HPV free a fost un prim pas în cadrul proiectului de educație medical a populației. În România rată vaccinare împotriva HPV în rândul adolescenților este de numai 6%. Incidența și mortalitatea prin cancer de col uterin ocupă primele locuri în Europa. Campaniile de informare realizate de către instituțiile responsabile sunt detrimentale, singurele surse de conștientizare bazându-se pe activitatea organizațiilor non-profit.

Acestora, SRMP le oferă susținere științifică în calitatea să de unică asociație medical non-profit dedicată prevenției. Vaccinul împotriva HPV salvează vieți și mai mult de atât, este gratuit pentru tineri. Puțini sunt cei care află de existența sa și ajung să îl facă.

Care credeți că ar fi principalele preocupări ale instituției pe care o conduceți pentru anul în curs?

Misiunea SRMP este de a îmbunătăți sănătatea individuală și publică a populației prin dezvoltarea și diseminarea eficientă de programe și campanii informative despre prevenirea bolilor cronice și oncologice, promovarea de strategii de prevenție și gestionare a acestora, promovarea și facilitarea de colaborări interdisciplinare, educație și sensibilizare a comunităților de pacienți. SRMP se adresează atât populației generale cât și a specialiștilor din domeniul medical și a factorilor de decizie.

De asemnea, SRMP participă la toate evenimentele dedicate conștientizării organizate la nivel național. Societatea organizează o bună parte dintre aceste evenimente.

SRMP prin președintele său Conf. Dr. Roxana Bohîlțea a fost invitată în calitate de speaker la Bucharest Leaders Summit: Reporting for Duty. Acesta a avut loc în luna octombrie 2024 la Palatul Victoria. Această invitație reprezintă un alt prilej de dezbatere a importanței implementării programelor de screening în România. Realizarea parteneriatului cu Societatea Oameni Buni cu care împărtășim țeluri similare. De asemenea, participarea societății la emisiuni televizate reprezintă o modalitate de diseminare a informației despre activitatea noastră.

Menționăm câteva dintre aparițiile media- TVR 3 în cadrul emisiunii dedicate SRMP “Ora de prevenție”, Metropolă TV în cadrul emisiunii “Dimineți de weekend”, Radio România Actualități, PRO TV în emisiunea „La Măruță”, Medicool.

Alte proiecte ale SRMP

Printre proiectele pe care SRMP le mai are de vizat anul acesta se numără două webinarii. Este vorba de vaccinarea în sarcină și un webinar pe tema hormonologie. De asemnea, pregătim lansarea proiectului Generația HPV free la nivel național pe dată de 17 noiembrie, zi dedicată de Organizația Mondială a Sănătății împotriva luptei HPV. Pregătim noul număr al revistei Romanian Journal of Preventive Medicine și primul congres național de medicină preventivă. Acesta va avea loc în prima partea a anului 2025.

Societatea Română de Medicină Preventivă este fondată de Dr. Roxana Bohîlțea, Președinte al SRMP, Conferențiar universitar la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, Medic Primar Obstetrică Ginecologie, Dr. Dimitrie Pelinescu Onciul, Prim-Vice Președinte al SRMP, Profesor universitar la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, Medic Primar Obstetrică Ginecologie și Dr. Corina Aurelia Zugravu – Vicepreședinte al SRMP, Prof. universitar la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, Medic primar Igienă Alimentației și Nutriție.

Dezidetarele SRMP

Dezidetarele SRMP sunt susținute de membrii de omoare, nume sonore din toate domeniile medicale cunoscute atât în România, cât și la nivel internațional.

Printre aceștia se numără: Prof. dr. Vladareanu Radu (Medic Primar Obstetrică-Ginecologie), Prof. dr. Mehedințu Claudia (Medic Primar Obstetrică-Ginecologie), Prof. Dr. Liana Pleș (Medic Primar Obstetrică-Ginecologie), Prof. Dr. Mircea Onofriescu (Medic Primar Obstetrică-Ginecologie), Prof. Dr. Daniela Pițigoi (Medic primar Epidemiologie, Vicepreședinte Societatea Română de Epidemiologie), Prof. Dr. Dana Craiu (Medic Primar Neurologie Pediatrică), Prof. Dr. Horia Tudor Stanca (Medic primar oftalmologie), , Conf. Dr. Nicolae Bacalbașa (chirurgie generală), Conf. Dr. George-Daniel Rădăvoi (Medic primar Urologie), Dr. Mihaela Adina Dumitrache (Șef disciplină Sănătate orală și Stomatologie comunitară), Șef de lucrări Dr. Vlad Dima (neonatologie), Asistent Universitar, Dr. Dragoș Median (Medic primar oncologie medicală), Dr. Oana Cristina Voinea (Medic Primar Anatomopatolog), Dr. Neagu Alexandra (Medic Primar ORL), Dr. Toni Feodor (Medic Primar Chirurgie Generală și Medic Specialist Chirurgie Vasculară ), Dr. George Iancu (Medic primar Obstetrică-Ginecologie).

Toate informațiile despre SRMP, dar și evoluția campaniilor de informare pot fi urmărite pe website-ul societății și pe canalele de social media. Jurnalul oficial al SRMP poate fi accesat direct pe website-ul societății de către personalul medical, ajungând la al 5-lea număr, o revistă bilingvă care, începând din acest an, a devenit revistă indexată în baze de date internaționale și poate fi accesată direct pe site de către cadrele medicale. Comunicarea cu societatea este permamnet deschisă prin intermediul mailurilor secretariat@srmp.app și office@srmp.app, dar și a gruplui suport deshis pe facebook.

Ne puteți explică cum se desfășoară activitatea instituției pe care o conduceți?

SRMP este o societate non profit care, dat fiind faptul că se bazează la acest moment doar pe voluntariat, are că target pentru anul 2025, atragerea de capital sub formă de sponsorizări și donații ale mediului privat de afaceri, capital pe care intenționăm să îl dirijăm în principal către implementarea Programului Național de Screening.

Ceea ce ne motivează să continuăm este dorința de a implementa în România educația medicală, care să stea la baza unor generații viitoare sănatoase, conștiente de importanța prevenției pentru o viată calitativă. Investim în acestă societate resursele noastre prorpii atât financiare cât și energetice, având toți un scop comun și nobil.

Prevenția este dovedită, de peste 20 de ani, prin studii a fi cost-eficientă atunci când se realizează organizat și sustenabil, iar România la acest moment alocă 98% din fondurile destinate sănătații segmentului terapeutic și paleativ și doar 2% prevenției, ceea ce SRMP consideră că este o eroare a politicii de sănătate, îndeosebi din punct de vedere economic. Beneficiile modificării raportului de investiție în prevenție nu mai au nevoie de reconfirmare, ele fiind capabile să aducă pe termen mediu și lung o reducere a poverii consumului de resurse economice.

Care este cea mai mare provocare pe care ați întâlnit-o în funcția pe care o exercitați acum?

Cea mai mare provocare cu care ne confruntăm, din păcate, în cea mai mare parte a timpului, este depășirea rezistenței la schimbare, interesele personale și a orgoliilor profesionale care marchează la acest moment scenă politică a învățământului univeristar, dar și a instituțiilor medicale în înceracarea de a îmbunatatii performața practicii medicale din România.

Cum credeți că va arăta instituția pe care o conduceți peste 10 ani?

Peste 10 ani SRMP va fi o societate medical multidisciplinară reunind toate specialitățile medicale în elaborarea și aplicarea ghidurilor și a practicii medicale din domeniul prevenției și a screeningului.

Societatea noastră va susține congrese anuale, conferințe, webinarii, având un portofoliu de proiecte implementate care vor reuni eforturile de prevenție a tuturor specialităților pentru o medicină românească bazată pe prevenție și screening lăsând în urmă conceptul de adresabilitate în urgență, de tratament al bolilor în stadii avansate și depășite unde performațele medicale și consumul de resurse financiare se pierd într-un consum financiar și uman imposibil de satisfăcut.

Care sunt principalele probleme cu care se confruntă instituția dumneavoastră?

Lipsa de comunicare și suport între factorii de decizie, societățile medicale de profil, societatea civilă și reprezentați ai ONG urilor. Absența digitalizarii sistemului medical. Lipsa fondurilor.

Cum vedeți viitorul sistemului medical prin prisma priorităților instituției dumneavoastră?

Scopul SRMP este promovarea și susținerea la nivel național a CONCEPTULUI DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ, A PROGRAMELOR DE SCREENING ȘI DIAGNOSTIC PRECOCE în TOATE SPECIALITĂȚILE MEDICALE. Așa cum a pornit, misiunea primei societăți proactive dedicată exclusiv prevenției va continuă să fie axată cei pe 2 piloni – educație medicală destinată atât specialiștilor și populației, promovarea și susținerea creării la nivel național a centrelor regionale de screening integrat

Contextul în care SRMP își dorește implementarea Programului Național de Screening este următorul-România se clasează pe locul 23 în UE în ceea ce privește accesul la înregistrările electronice de sănătate, având un scor de 57, comparativ cu scorul mediu al UE de 71. Implementarea unui serviciu centralizat de acces pentru cetățeni include date sumare electronice despre pacienți. Furnizorii de îngrijire primară și farmaciile oferă date relevante accesibile cetățenilor.

Cu toate acestea, unele informații, cum ar fi rezultatele testelor de laborator și rapoartele de imagistică medicală, nu sunt disponibile. Pentru a atinge obiectivul de 100% acces la înregistrările electronice de sănătate, România trebuie să facă eforturi suplimentare pentru a extinde serviciile de acces către întreaga populație și diferitele tipuri de furnizori de servicii de sănătate.

De asemenea, cetățenii ar beneficia de actualizarea datelor de sănătate și de accesul la alte rezultate și rapoarte electronice în afară celor de externare. În plus, Casă Națională de Asigurări de Sănătate implementează un proiect de e-rețetă cofinanțat pentru a crea rețete recunoscute în toate statele membre. De asemenea, se lucrează la stabilirea unui sistem informatic pentru conectarea la Fișa Electronică de Sănătate. Se extinde sistemul existent la nivelul îngrijirilor primare, spitalelor și instituțiilor naționale de asigurări. PNRR-ul include, de asemenea, investiții semnificative în infrastructură de e-sănătate și servicii de telemedicină. Acest lucru este o oportunitate majoră de îmbunătățire a performanței României în transformarea digitală a guvernului.

Propunerea SRMP

Propunerea SRMP este înființarea Centrelor Regionale de Screening INTEGRAT ORGANIZAT POPULAȚIONAL are următoarele concepte de bază de-

Finanțare continuă suficientă și constantă

Locații bine individualizate regionale-orășenești în cadrul unei rețele de screening

Aparatură destinată strict desfașurării programelor de screening

Personal dedicat și calificat pe programele de screening

Metodologii standardizate cu asigurarea normelor de calitate în screening

Caracter activ pe bază de invitație/reinvitație

Interdisciplinaritate

Garantarea continuului de servicii medicale pentru cazurile pozitive prin asigurarea traseului pacientului de la screening la diagnostic și tratament

Acces extins la vaccinarea împotriva HPV

Asociația susține înființarea acestor centre de screening cu buget și cu personal dedicat screeningului, locații bine individualizate, cu echipamente destinate exclusiv pentru desfășurarea programelor de screening, bazate pe proceduri standardizate de orientări și mecanisme de practică medicală care asigură calitatea în conformitate cu cerințele europene.

Caracterul populational al screeningului se bazează pe invitațiile individuale la dată fixă, prin registrul de screening care trebuie conectat cu baza de date a evidenței populației a asiguraților și cu registrele de cancer, de diabet, de boli genetice, inoperante la acest momement în România, precum și cu INSP (Institulul Național de Sănătate Publică) pentru analiză și raportarea statistică.

Asigurarea unui continuum de servicii pentru cazurile pozitive

Populația generală și medicii de familie ar trebui să fie informați despre debutul campaniei de screening prin mijloace mass-media. Cu o luna anterior debutului programului trebuie trimise scrisori informative prin mail/poștă/SMS cu privire la etapele de screening pentru cancerul de col uterin. Scrisorile vor conține regulile generale.

Ele trebuie respectate înainte de recoltarea materialului cervical, dată, ora și centrul în care persoană trebuie să se prezinte pentru screening, informații despre ce presupune screening-ul cancerului de col uterin, precum și un consimțământ informat pentru a putea fi citit de persoană invitată la screening înainte de a se prezența la centru. De asemenea, scrisoarea adresată cetățenilor trebuie să conțînă date de contact pentru reprogramarea screening-ului, în cazul indisponibilității persoanei la dată și ora respectivă.

Având în vedere că programele de screening pentru cancerul de col uterin, mamar și-au început implementarea în 2003, lege reactualizată în 2023, astfel incât să includă și cancerele de prostată și pulmonar, considerăm că decalajul de 21 de ani pe care îl avem în implementarea programelor de screening în România nu poate fi recuperat decât prin implemenatrea Programului Național de Screening al SRMP pe care l-am elaborat și pe care îl oferim pro bono publico, gata de a fi implementat în programul de sănătate al Români pentru viitorii ani.