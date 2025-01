John Sykes și-a început cariera muzicală în 1980 alături de trupa de heavy metal Tygers Of Pan Tang, cu care a înregistrat două albume. În 1982, s-a alăturat formației Thin Lizzy, unde a avut o contribuție semnificativă la albumul „Thunder and Lightning” din 1983. După acest proiect, el a participat alături de liderul trupei, Phil Lynott, într-un turneu european cu un grup separat denumit The Three Musketeers, amintește BBC.

În 1984, John Sykes a fost invitat de David Coverdale să se alăture trupei Whitesnake, marcând o nouă etapă importantă în cariera sa. El a contribuit la albumul „Slide It In” și, mai târziu, la albumul omonim din 1987. Acest material discografic a devenit unul dintre cele mai apreciate din discografia Whitesnake, atât din punct de vedere comercial, cât și al criticilor. Printre piesele co-scrise de Sykes se numără hiturile „Still Of The Night” și „Is This Love”, care au rămas emblematice pentru muzica rock.

După despărțirea de Whitesnake, Sykes a format propria trupă, Blue Murder, cu care a lansat două albume. În anii următori, el a continuat să își consolideze moștenirea muzicală, formând o versiune de turneu a Thin Lizzy, aducând un omagiu formației originale care se destrămase după moartea lui Lynott în 1986.

David Coverdale, liderul Whitesnake, a transmis condoleanțe familiei

Vestea dispariției sale a fost primită cu tristețe profundă în întreaga lume a muzicii. David Coverdale, liderul Whitesnake, a transmis condoleanțe familiei, prietenilor și fanilor, însoțind mesajul cu fotografii din perioada în care a colaborat cu Sykes. Chitaristul Slash, de la Guns N’ Roses, i-a adus un omagiu simplu, dar emoționant, printr-o imagine cu Sykes pe scenă și mesajul „RIP”.

„Cu mare tristețe împărtășim faptul că John Sykes a decedat după o luptă grea cu cancerul. El va fi amintit de mulți ca un om cu un talent muzical excepțional, dar pentru cei care nu l-au cunoscut personal, el a fost un om grijuliu, bun și carismatic. Cu siguranță mergea în ritmul propriu și întotdeauna îi susținea pe cei defavorizați. În ultimele sale zile, a vorbit despre dragostea și recunoștința sa sinceră pentru fanii săi care au rămas alături de el în toți acești ani. În timp ce impactul pierderii sale este profund și atmosfera sumbră, sperăm că lumina amintirii sale va stinge umbra absenței sale”, arată declarația de pe site-ul lui Sykes.

John Sykes rămâne un simbol al talentului muzical și un reper în istoria rock-ului. El a fost nu doar un artist remarcabil, ci și o persoană generoasă, descrisă de apropiați drept un susținător al celor defavorizați și un om cu o inimă mare. Deși pierderea sa este resimțită profund, moștenirea lăsată prin muzica sa va continua să inspire generații de fani și muzicieni.